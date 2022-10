Novia del acusado de feminicidio de Evelyn fue quien dio su ubicación

Tras llevarse a cabo la audiencia de vinculación a proceso en contra de Alejandro por el feminicidio de Evelyn, una menor de 16 años de edad en Saltillo, trascendió que la novia del imputado, también habría sido víctima de violencia, misma que reveló la ubicación de la residencia donde habrían ocurrido los hechos.

Fue ayer que se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso bajo la causa 2385/2022 en el Centro de Justicia Penal en Saltillo por el delito de feminicidio de Evelyn, en hechos cometidos en el domicilio, ubicado en la calle 16 de Septiembre, colonia Rancho de las Varas.

En ésta el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) aportó datos de prueba que lograron la vinculación del ofensor Alejandro “NN” por hechos cometidos el pasado 16 de octubre del 2022.

Durante la lectura de carpeta de investigación, la cual constó de informes policiales homologados, dictámenes médicos e informes periciales, fue dado a conocer que los hechos dieron inicio, cuando Evelyn salió de su trabajo.

Informó que fue alrededor de las tres de la tarde del 16 de octubre, que la víctima se citó con Alejandro, quien se la llevó a su casa a bordo de una motocicleta.

Fue gracias a las cámaras ubicadas en un Oxxo, frente al trabajo de la víctima, que se logró establecer lo anterior.

Tras las indagaciones fue revelado que en el lugar de los hechos, es decir la casa de Alejandro, se encontraron 11 indicios, entre pertenencias de Evelyn, así como huellas de sangre en el clóset, cocina y comedor.

Además en este sitio se encontró el cuerpo de la menor en un tambo negro, mismo que presentó varias lesiones, hematomas en la cara, antebrazos y cuello, así como fracturas y huellas de violación.

Tras realizarse la necropsia de ley se determinó que la causa de la muerte fue por derrame sanguíneo por asfixia, esto tras sufrir una estrangulación ante braquial.

Además de las diligencias realizadas a diferentes personas, trascendió que fue la novia de Alejandro, quien el mismo día de los hechos, habría acudido a visitar a Alejandro.

El Ministerio Público reveló que esta mujer conoció a Alejando en el año 2020, a través de la red social Facebook, mismo que se desempeñaba como repartidor de comida.

Reveló que el día que acudió a su domicilio, varios aspectos de la vivienda levantaron sus sospechas, entre los que destacó el comportamiento del imputado.

En las entrevistas integradas por las autoridades, la novia reveló que tras conocer a Alejandro, tuvo varios problemas debido a su agresividad, al grado de sufrir violencia física por parte de éste.

Indicó que el principal problema que mantenían, era la existencia de una cuenta de Facebook por medio de la cual el imputado conocía parejas.

INTENTARÁ DEFENSA ALEGAR PROBLEMAS MENTALES PARA BUSCAR INIMPUTABILIDAD

Por otra parte, la defensa del imputado alegó que su defendido padece de problemas de salud mental, por lo cual la juez de control pidió realizar exámenes psicológicos al respecto.

De acuerdo a la defensa, Alejandro padece de ansiedad y depresión, motivo por el cual se encuentra medicado.

Al finalizar la lectura de la carpeta, el Ministerio Público pidió investigar con perspectiva de género, esto ante el grado de vulnerabilidad de la víctima por sus características físicas para con el agresor.

Aunque el MP intentó añadir que ambos mantenían una relación de confianza, la juez de control Graciela Nava desechó este delito, al señalar que no hubo pruebas suficientes para determinar que ambos se conocían de tiempo atrás.

Tras la vinculación a proceso, la juez dio un plazo de cuatro meses de indagación para llevar a cabo la audiencia intermedia.

Fue al final de la audiencia que Alejandro “NN”, tomó la palabra para declarar que durante la detención, fue víctima de agresiones por elementos de la Fiscalía de Personas Desaparecidas.

De acuerdo a Alejandro la agresión se cometió incluso enfrente de su novia, quien aseguró sufrió un ataque de ansiedad.

“El día de mi detención recibí varios golpes en la cara frente a mi pareja; ella lo vio cómo me golpeaban, me entregué y aun así me golpearon en repetidas ocasiones”, declaró.

Por lo anterior, la juez de control ordenó abrir una indagación por estos hechos a la FGE.