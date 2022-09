'Nos queremos mucho', Karla Sofía Gascón habla de su relación con Arturo López Gavito

"Yo soy muy sensual", señaló Karla Sofía Gascón quien se lleva muy bien con sus compañeros de "MasterChef Celebrity 2022", pero en especial con Arturo López Gavito, así como con otros dos participantes más con quienes hay un coqueteo mutuo: Alejandra Toussaint y Alan Ibarra.

En entrevista con El Universal señaló con buen humor que la sensualidad que tiene la actriz de "Nosotros los Nobles" hace que muchos colegas le traigan ganas.

Con respecto al exjuez de "La Academia", la artista explicó que son muy buenos amigos, es una persona con quien ha hecho una mancuerna sólida dentro del reality.

"Nos queremos muchísimo y nada más, ahí estamos, en un futuro Dios dirá", explicó, quien antes de este show de Azteca no lo conocía, "ni sabía de su existencia".

FOTO: ESPECIAL

Respecto a si hay posibilidad de que en un futuro salgan de cita o tengan algún romance, Gascón respondió lo siguiente:

"Yo me tendría que divorciar, pero no se sabe nunca en la vida lo que nos depare en el futuro. A mí me cae muy bien, pero no sé si aguantaría vivir en una cama conjunta con él, escuchando todo el día música jazz y viendo películas en blanco y negro, sería tremendo para mí", confesó.

Al preguntarle si son buenos amigos fuera de las grabaciones del programa respondió que sí dentro, fuera y "en todos los lados", pues lo considera un tipo maravilloso, muy buena gente, caballeroso, divertido.

"Me ha sorprendido y además nos pusieron juntos en el programa, ha sido una tras otra de divertirnos y estar juntos a lo largo de esta aventura".

Karla desconoce si actualmente el productor musical tiene pareja, pero eso no sería un impedimento para que estuvieran juntos, pues ella en este momento tiene esposa.

"No me importaría si Gavito tuviera novia, si estuviéramos juntos, no me importaría si estuviera con alguien porque yo también lo estoy. Con mi mujer me diría haz lo que se te dé la gana y déjame en paz. Yo no sé lo que pase en el futuro porque no soy adivina, de momento somos amigos muy estrechos".

Platicó sobre una foto que subió con López Gavito en Instagram con la descripción: "celebrando nuestro idilio en una visita íntima al Bison Ranch en Utah… Nada como dejar la rutina y conocer a tu pareja, eso sí, compramos las entradas por internet para que salieran más baratas y ahora resulta que tenemos que ver a los animalitos de lejos (Pinche codo de esposo). Por lo menos me regaló un sombrero".

Al respecto dejó claro que estaba bromeando, en realidad estaban dentro de las grabaciones de "MasterChef Celebrity" y no fueron a ningún lado.

¿Quién más además de López Gavito?

Pero después comentó que "a lo mejor resulta que no estoy con Gavito y solo es una tapadera"; confesó que le gustan dos participantes más.

"Nos gustamos mucho Alejandra Toussaint, en algún momento también subiremos una foto juntas, pertenece al grupo del amor. A mí sí me gusta ella, ya le dije, lo que tenía que decir ya se lo he dicho y ella lo que me tenga que decir igual.

"Lo que yo haga con ella o no son cosas nuestras, al igual que con Gavito y luego lo que la gente diga lo que quiera y se le dé la gana. A Gavito no le hace falta que le diga nada (de que me gusta)".

Durante la entrevista hecha este viernes señaló que también se lleva muy bien con Alan Ibarra a quien considera una persona súper buena onda, un chico maravilloso, que quiere muchísimo.

"También me voy a enrollar con Alan, que me está dando unos besos y arrimones ahora mismo, me está acosando sexualmente", expresó jugando.

Karla se ha sentido muy cómoda en participar en esta aventura culinaria, que le parece divertida pero al mismo tiempo estresante.