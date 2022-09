Norah Jones reversiona Steer Your Way, tema de Leonard Cohen

Norah Jones ha evocado a Leonard Cohen con una apasionante nueva versión de Steer Your Way, una canción que apareció en el último álbum del legendario compositor, You Want It Darker.

“Me encantó cantar esta melodía porque es más nueva, pero tiene las mejores cualidades de algunas de sus canciones clásicas más antiguas”, dice Jones en un comunicado de prensa.

(FOTO: ESPECIAL)

Se trata del último sencillo de Here It Is: A Tribute to Leonard Cohen, álbum producido por Larry Klein que cuenta con una formación de vocalistas que interpretan las profundas canciones de Cohen. Los sencillos lanzados anteriormente incluyen Coming Back To You de James Taylor y Famous Blue Raincoat del cantante Nathaniel Rateliff.

Here It Is también incluye contribuciones de Peter Gabriel, Gregory Porter, Sarah McLachlan, Luciana Souza, Iggy Pop, Mavis Staples y David Gray.