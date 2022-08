Nominan como Mejor Actor de Reparto a Alfonso Herrera en los Imagen Awards

Los Imagen Awards, como cada año reconocen y alientan a la industria del entretenimiento a retratar a la sociedad latina de una manera positiva y certera.

La comunidad de Hollywood, le ha otorgado a esta premiación un reconocimiento equiparable al de los Golden Globes Laitnos, ya que atraen a líderes clave del entretenimiento, así como a celebridades.

Entre los homenajeados y asistentes anteriores se encuentran Rita Moreno, Guillermo Del Toro, Salma Hayek, John Leguizamo, Martin Sheen, Roberto Orci, Gina Rodríguez, y la expresidenta de CBS Entertainment, Nina Tassler, entre otros.

Las nominaciones para la entrega anual de los Premios Imagen fueron anunciadas por Harvey Guillén (What We Do in the Shadows) y la actriz, escritora y productora Karrie Martin Lachney (Gentefied), comunicaron la lista completa de los nominados de esta edición a los Imagen Awards al Cine y Televisión con el fin de seguir celebrando la excelencia latina.

En esta edición Alfonso Herrera, ha sido nominado como Mejor Actor de Reparto por su participación en la serie Ozark en la cuarta temporada, producción que es parte de la plataforma de streaming de paga Netflix, donde Herrera interpretó a un personaje crucial en la historia del drama.

Con esta postulación, el actor mexicano escala como referente latino dentro de la industria del entretenimiento internacional. Los Imagen Awards, fundados en 1985, regresan el próximo domingo 2 de octubre en LA Plaza de Cultura y Artes, en Los Ángeles California.