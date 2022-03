Nodal no llega a concierto en Colombia; fans enardecidos hacen destrozos e insultan al artista 

Estos días han sido complicados para Christian Nodal. En Chihuahua fue abucheado tras demorarse cuatro horas para salir al escenario y ahora no logró dar un show en Medellín, Colombia desencandenando la furia de los fans quienes, de acuerdo a varios videos que están circulando en la red, lo llamaron a él y a los organizadores, “hijos de pu…”

El interprete de Adiós amor tenía programado un concierto en el famoso estadio Anastasio Girargot, pero no lo realizó, ocasionando que sus fans se enfadaran al máximo.

Molestos, los asistentes exclamaban palabras altisonantes, lanzaron sillas y mesas y derribaron las vallas de contención del sitio.

Fue por medio de un video en vivo que hizo desde su cuenta de Instagram que Nodal explicó las razones por las que no logro arribar al Anastasio Girargot.

“Mi gente de Medellín, este video es para disculparme con todos ustedes porque hoy (ayer) me es imposible llegar para cantarles, llevo intentando llegar de toda las maneras posibles, no he podido, tomé dos aviones diferentes, hubo dos fallas técnicas y el clima no estuvo a nuestro favor, espero comprendan que todo esto se salió de nuestras manos, de nuestro control.

“ Yo estaba muy emocionado por llegar a cantarles y llevarme una noche inolvidable y que ustedes se llevaran una noche inolvidable”, explicó Christian.

Las 10 mil personas que se hallaban en el lugar siguen molestas, sin embargo, los organizadores lanzaron un comunicado en el que informaron que en breve se dará a conocer cuándo podría reagendarse el show.