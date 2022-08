No vengo a llorar, sino a trabajar: Esteban Villegas

Esteban Villegas Villarreal, gobernador electo, señaló que no asumirá el mandato para ponerse a llorar por lo que le dejaron y lo que no le dejaron. "Vamos a tomar al toro por los cuernos y darle para adelante", declaró en entrevista en el marco de la celebración del Congreso Nacional Ordinario de la CNC.

"Será complejo pero, para eso nos eligieron. Será hasta que lleguemos al gobierno, cuando nos daremos cuenta de la realidad que hay en Durango", dijo.

Ahorita no es tiempo de dar cifras, pues de aquí al 15 de septiembre pueden suceder muchas cosas; lo que sé es que el gobernador Aispuro hace un esfuerzo en las gestiones para tratar de sanear varias cosas.

Manifestó que al llegar a la Administración, explicará a la ciudadanía como se encuentran las cosas, pero nada más para que estén enterados y después el tema no se volverá a tocar.

"No venimos a llorar todo el tiempo; que si nos dejaron o no nos dejaron. Vamos a tomar el toro por los cuernos y darle para adelante", expuso.

No obstante, mencionó que si se detecta alguna falta, los propios encargados de cada área deberán darla a conocer para no incurrir en complicidad. "Yo no me adelantaría; quiero esperar al 14 y 15 (de septiembre) para poder asumir funciones y realizar un análisis de cómo se recibe la Administración", indicó.

Dijo que no se trata de echar culpas, pues lo que se busca es conocer la realidad actual, cual es la ruta que se debe seguir y las complicaciones a las que hay que enfrentar.

Consideró que la primera dificultad es la cercanía de diciembre y los gastos que se tienen que hacer al cierre del año, con el pago de las prestaciones.

