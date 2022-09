'No tengo miedo', El mensaje de Yailin La Más Viral que alimenta versión de ruptura con Anuel AA

En los últimos días, comenzó a circular una versión que asegura que Anuel AA y Yailin La Más Viral se habrían separado. La "tercera en discordia" sería una joven llamada Shaarza Moriel, pero hasta el momento no se sabe mucho más.

Tras conocerse este hecho de infidelidad por parte de Anuel AA, Yailin La Más Viral decidió realizar un posteo muy enigmático: "Recuerda que para empezar una nueva etapa tienes que cerrar otra. No tengas miedo de decir adiós, eso es parte de la vida", expresó.

(FOTO: ESPECIAL)

Yailin La Más Viral y Anuel AA llevan varias semanas sin compartir fotografías o videos juntos en las redes sociales, por lo que el rumor de una posible separación cobra cada día más notoriedad. Incluso la rapera fue vista recientemente asistiendo sola a un concierto de Rosalía en La Romana, República Dominicana, y esto llamó la atención de sus fanáticos.

¿Qué dijo Shaarza Moriel al respecto?

"Aquí nadie se robó a nadie, él vino solo y yo no sé por qué andan inventando que me voy a casar y que el anillo, yo desde el principio dije que éramos amigos; sin embargo, yo solo les puedo decir que yo siempre obtengo lo que quiero y al que quiero, pero sí les digo que él es el que me busca", aseguró Shaarza, la "tercera en discordia" entre Anuel AA y Yailin La Más Viral.

(FOTO: ESPECIAL)

"Las personas que a mí me tiran, por lo general lo hacen de perfiles falsos, ¿por qué será?, para lo que me preguntan que por qué me metí ahí, solo les digo que a mí me gustó Anuel y yo le gusté a él", respondió Shaarza cuando le preguntaron si ella se había "metido" en el matrimonio de Yailin La Más Viral y Anuel AA.