No tengo idea de lo que estoy haciendo: Harry Styles sobre ser actor

Harry Styles ya tiene un currículum como actor que incluye desde Dunkerke a No te preocupes, cariño y My Policeman, pero en su presentación en el Festival Internacional de Cine de Venecia aceptó que en la actuación "no tengo idea de lo que estoy haciendo".

"Es divertido llegar a jugar en mundos que no son necesariamente el tuyo. Este mundo, que supuestamente es tan perfecto, es realmente divertido jugar a fingir allí. No hubo demasiada actuación", dijo Styles.

Antes del estreno de la cinta, Harry fue cuestionado sobre si volvería a trabajar con su pareja, la directora Olivia Wilde o no, pero él no respondió.

La cinta enfrenta la polémica de la protagonista Florence Pugh, quien no iría al Festival, pues no acabó en buenos términos con Styles y Wilde.

La actriz había dicho que se sentía incómoda con la relación que tienen la directora y su coprotagonista. Según ella, Olivia le daba trato preferencial a Harry y le molestaba que los fans solo se enfocaran en las escenas eróticas.

"Cuando se reduce a tus escenas de sexo o a ver al hombre más famoso del mundo follar con alguien, no es por eso que lo hacemos", explicó Florence, quien al final dio su brazo a torcer y se presentó en la premier de la cinta en Venecia.