'¿No te da pena que te vea?', Laura Zapata arremete en contra de Lucía Méndez por romance

La rivalidad que inició en el reality "Siempre Reinas" entre Laura Zapata y Lucía Méndez está muy lejos de acabar, por el contrario, cada vez parece hacerse más fuerte. Ambas actrices se han dicho de todo en los medios, luego de que la protagonista de "Colorina" hiciera menos la carrera musical de la querida villana de telenovelas.

Pero ahora, es una cuestión muy privada lo que hizo que Zapata arremetiera en contra de su compañera. En uno de los episodios del reality "La Méndez" confesó que sostenía una relación con un hombre de 28 años, lo que no solo escandalizó al resto del elenco, sino que ahora le valió las críticas de la hermana de Thalía.

Y es que, en una charla con los medios, Laura aseguró que borraron del programa la parte en donde cuestiona a la cantante: "¿Un joven de 28 años con una de 70? Ten cuidado de que se te eche encima y croac, como huesitos de pollito; pero es un texto que dije '¿y qué le das?', (me respondió) '¿cómo que qué le doy?', (y dije) 'asco o dinero'", contó en declaraciones retomadas por el programa "De primera mano"

La primera actriz explicó que en su caso jamás podría estar con un hombre al que le llevara tantos años, pues las diferencias físicas serían completamente evidentes, a pesar de que se conserva muy bien: "Me dijo que era multimillonario, y entonces yo dije '¿no te da pena desnudártele? ', digo hablando por mí, y el brazo aguado te lo vea un chavo de 28, yo me moriría de vergüenza. Dice 'no, porque yo hago ejercicio'", relató.

Sobre los comentarios que ha hecho Lucía de su faceta como cantante también se expresó y sin ningún reparo expresó que su carrera es de mucha más escuela y cultura: "Quisiera saber si se paró en un escenario importante, en la OTI o en Notre-Dame, como yo, en París, o en Rumanía, cantando en los mejores programas. Bueno es que yo siempre he dicho que hay carreras de todo, carreras de preparación, de escuela, de cultura, de lectura, pero también hay carreras de colchón", finalizó.