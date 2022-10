No soy fan, pero me pagan: Tenoch Huerta sobre ser Namor y unirse a Marvel

Uno de los momentos cinematográficos más esperados del año para los mexicanos es el debut del actor Tenoch Huerta en el mundo cinematográfico de Marvel, quien se unirá a Salma Hayek, como los únicos originarios de tierra azteca en encarnar a los héroes de Marvel, por un lado, la actriz como Ajak, y Huerta como Namor.

En la más reciente edición del programa de YouTube del Escorpión Dorado Al Volante, el actor de Narcos apareció como parte de la promoción de Black Panther: Wakanda Forever, secuela de Black Panther de 2018. El actor apareció con una gorra de Marvel, y mantuvo una plática dinámica con el comediante, en donde reveló varios secretos de su casting para dar vida al icónico personaje de Marvel.

Huerta comentó que en realidad nunca fue muy fan de los cómics, y que, aunque si veía las películas, no tenía en el radar al personaje de Namor.

"No soy fan, pero me pagan", detalló Huerta luego de que el Escorpión bromeó al respecto de por qué usaba una gorra de Marvel.

"Me estaba rascando un huevo, y de repente me llamaron, que el director Ryan Coogler quería hablar conmigo, mi equipo del gabacho, mi equipo de managers y de agentes y la chingada, me dijeron: 'Oye, wey, te quiere habla', y yo: 'pos pa' qué. No nos quiso decir, y que les valía tres kilos de puro riel, y luego ya me habló a mí, y estuvimos platicando, ahí estaba el wey platicándome que pedo. Que de un pinche chamán (...) De repente se apusa el zoom, y regresa y me dije: ¿cómo vez wey? ¿Le entras? Y yo, pues, a huevo, a huevo", dijo.

Además, contó que cuando preguntaron su sabía nadar respondió: "Pues nunca me he ahogado, wey".

Detalló que cuando habló con su representante, habló con él, le contó que no le había quedado claro debido a que se había pausado la transmisión.

Luego volvió a hablar con el productor, quien le explicó que se trataba de un superhéroe.

El actor reveló que dijo que si sabía nadar, por miedo a que no le dieran el trabajo; sin embargo, tuvo que tomar clases de nado, aunque luego ya no fue tan necesario.

Incluso, señaló que varios medios lo acusaron de mentir para conseguir el trabajo. "Estrictamente hablando, yo no mentí, me preguntaron, ¿saber nadar?, cosa que es real, nunca me pinches, he ahogado, sino, no estaría aquí".

"De las películas de Marvel sí, sí me gustaba verlas. No existía Namor, sabía quien era, obviamente, pero no tenía como tan claro la trascendencia del personaje dentro del mundo del comic. Porque Marvel se funda cuando se juntan tres empresas, y esas tres empresas tiene cada uno un superhéroe, y uno de esos superhéroes, era Namor, el submarinero", contó.

"Yo no dimensionaba la importancia que tenía para los fans Namor, sabía quien era, entendía más o menos de qué iba, los comics, me gustaban equis, pero las pelis sí, eso sí, me iba a ver mis películas al cine y todo eso sí me latía".