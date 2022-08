No son laguneros, pero le van al Santos

Hace unos días, el Club Santos Laguna le dio tremenda alegría a sus seguidores, tras golear al equipo Pumas, en su propia casa, cinco goles a uno.

Para seguir festejando el rotundo éxito de los albiverdes el fin de semana pasado, hay que mencionar a varias estrellas que, pese a que no nacieron en La Laguna, le van al Santos y por supuesto disfrutaron de tal goleada.

La famosa actriz, Jessica Mass, no conoce al 100 por ciento la trayectoria del Santos Laguna, pero hay una razón en especial por la siente una gran admiración por el conjunto de la Comarca.

"Siempre digo que soy del Santos porque me encanta su jersey. No conozco muy bien el futbol, pero en verdad que me encanta su camiseta, sus colores", sostuvo en una entrevista con este diario.

Jessica añadió que tiene grandes amigos laguneros que le han hablado tan bien de estas tierras que le inculcaron el deseo de conocerlas.

"Para empezar, mi compadre Humberto Zurita es de Torreón y mi profesor de teatro, René Pereyra, también. Amaría conocer la Comarca Lagunera y le tengo un gran cariño a la región, como si ya hubiera ido", externó.

"Les voy a confesar cuál es mi equipo favorito, es el Santos Laguna, incluso tengo varios jersey que utilizo constantemente", comentó vía telefónica el actor Marcus Ornellas, evidenciando su gusto por los albiverdes.

Pero, ¿Cómo fue que la pareja de Ariadne Díaz se volvió albiverde?, la respuesta la anunció con una gran alegría que transmitió por el auricular.

"Uno de mis mejores amigos es mi maestro de actuación, René Pereyra, oriundo de Torreón y reconocido director y productor. Cuando yo iba a su casa, él siempre estaba viendo juegos del Santos, logrando despertar mi interés por este conjunto, así que puedo decir con orgullo...yo soy Santista", comentó.

Desde hace años, Raquel Garza ha mostrado su adicción al Santos Laguna, tan es así que en su biografia de Twitter puede leerse la cuenta del equipo.

"Soy fanática del Santos porque es un equipo con mucho corazón, que empezó desde abajo para convertirse en un grande del fútbol.

"El equipo ha destacado muchísimo, algo que debe en gran parte a su afición tan entregada y maravillosa", dijo al respecto hace unos años la oriunda de Tamaulipas.

El intérprete de Alucinado, Yahir, es otro famoso que le va al Santos, pese a que no es nacido en la región. El equipo de todos, de igual manera le inculcó al exacadémico el gusto por el futbol.

"Estuve en La Laguna cuando colocaron la primera piedra del Territorio Santos Modelo y además canté un himno del equipo.

"Yo siempre había sido cien por ciento beisbolista, gracias a eso (Su asistencia a dichos eventos) me acerqué al futbol e hice grandes amigos como Oribe Peralta y Jared Borgetti, así que por eso y por eso y porque ustedes son bien guerreros y luchones le voy al Santos", explicó .