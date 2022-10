¡No solo Shakira y Piqué! Estas rupturas de los famosos inspiraron sus mejores éxitos

Muchos compositores desnudan su vida personal a través de las canciones que escriben, es así que muchas relaciones sentimentales que se han dado entre famosos, cuando llegan a su final, quedan inmortalizadas a través de canciones que se vuelven éxito.

En algunas composiciones hemos escuchado la verdad que tienen que decir algunas figuras del entretenimiento respecto a relaciones sentimentales que fueron clave en su vida, muchas envueltas en la polémica, así como aquellas que terminaron en buenos términos, pero que de igual manera tienen una historia que contar.

Algunas estrellas como Miley Cyrus han expuesto sus sentimientos respecto a diferentes temas de su vida personal, pero son las relaciones de la ex estrella Disney, principalmente su noviazgo y luego matrimonio con Liam Hemsworth, los que han acaparado la atención de la prensa, los fans, y el mundo en general.

La más reciente en lanzar un tema dedicado a su ex es Shakira, quien en abril lanzó el éxito mundial Te Felicito, el cual promocionó en medio de su separación con el futbolista y padre de sus dos hijos, Gerard Piqué. Este 19 de octubre se espera su nuevo tema, Monotonía, junto a Ozuna, el cual se espera sea aún más revelador de la ruptura de la pareja que nació tras el Mundial de Futbol de Sudáfrica en 2010, y que termina previo al Mundial de Qatar de 2022.

En El Siglo de Torreón, te presentamos algunas de las canciones lanzadas en los últimos años que han impactado al público, al ser revelaciones de los sentimientos de famosos e historias de las relaciones más impactantes y rupturas en su vida. Dejaremos fuera a estrellas como Taylor Swift, quien merece su propio top sobre las historias detrás de sus canciones.

Selena Gomez + Justin Bieber = Lose You To Love Me

La relación más apreciada por quienes fueron adolescentes a principios de la década del 2010, fue la de Justin Bieber y Selena Gomez, se trata de una pareja formada por dos de las figuras más grandes del mundo del entretenimiento en ese momento. Por un lado, Bieber era la estrella de la música naciente, mientras que Selena era la “it girl”, protagonista de una serie en Disney Chanel, figura principal de varias películas, así como con una carrera musical en ascenso.

Conforme el noviazgo avanzó, aunque comenzaron a salir en el 2010, fue confirmado en 2011 y a lo largo de varios años vivieron diversas rupturas, incluso se relacionaron con otras personas, pero al final, siempre volvían.

Aunque hay varias canciones del repertorio de Selena Gomez que se creen que fueron dedicadas para el cantante canadiense, como The Heart Wants What It Wants (2014) y el smash-hit, It Ain’t Me (2017), es sin duda el tema Lose You To Lose Me, de 2019, con el que Selena, además de hacer un regreso a la música tras varios años de ausencia, ponía un fin definitivo a su relación con Bieber, cerrando el capítulo que estuvo marcado por la infidelidad, maltrato psicológico, distancia, celos, rutina, entre otras cosas.

Justin Bieber + Selena Gomez = Ghost

Así como la historia de amor de esta mediática pareja le dio varios éxitos a Selena, también lo hizo con Justin, y es que en medio de sus idas y venidas, el canadiense lanzó varias canciones dedicadas a su relación con Selena.

El álbum Porpuse (2015) de Justin, uno de sus trabajos más exitosos, tenía varios temas dedicados a Selena, en medio de una de sus tantas rupturas. El artista reveló en el programa de Ellen DeGeneres, que sus temas What Do You Mean, Sorry y Mark My Words, hablan de su relación con Sel. Y es que era imposible que el cantante no le escribiera canciones a Sel, con tantas vivencias juntos.

Se ha hablado de otros temas que ha dedicado Bieber a Sel; aunque es uno de sus más recientes éxitos, Ghost, de su álbum Justice, del 2010, el cual los fans que conocen la historia que hubo entre la pareja, han señalado de estar dedicado a Sel. Esta canción, que traducida al español significa “fantasma”, tiene una temática de amor y separación; sin embargo, algunos señalan que el tema hace referencia a la canción de Selena, Ghost of You. Por otro lado, hay que resaltar que Bieber también dedicó varios temas de amor a Sel, como All That Matters y Beauty and the Beat, este último incluso menciona a la cantante y actriz durante el rap de Nicki Minaj.

The Weeknd + Selena Gomez = Call Out My Name

La pareja que hacían Selena Gomez y The Weeknd dio mucho de que hablar, era el primer hombre con el que salía la estrella de Los Hechiceros de Waverly Place, tras su ruptura con Bieber.

A la pareja la vimos incluso juntos en la Met Gala del 2017, aunque se trató de un amor fugaz, tuvieron varias apariciones públicas. Tras la ruptura debido a problemas de agenda y a que Selena no se sentía segura de la relación, The Weeknd publicó su álbum My Dear Melancholy, el cual parece que fue una manera de ahogar ‘penas tras perder su noviazgo con Sel. Lo que más llamó la atención fue el primer sencillo, Call Out My Name, el cual se dice está completamente dedicado a Sel. “Te ayudé a salir de un lugar roto, me diste consuelo, pero caer por ti fue mi peor error”.

Miley Cyrus + Liam Hemsworth = Wrecking Ball y Slide Away

Una de las primeras parejas a las que Miley Cyrus dedicó un tema, fue Nick Jonas, con quien mantuvo una corta relación cuando eran adolescentes y pertenecían a la familia Disney, se trata de 7 Things, un himno de ruptura adolescente lanzado en 2008. Pero no sería hasta el 2013 que lanzaría uno de sus temas más icónicos, la balada Wrecking Ball, canción que salió al mercado tras su primera ruptura con Liam Hemsworth, con quien había iniciado una relación en 2010, luego de conocerse durante el rodaje de la cinta La Última Canción, qué juntos protagonizaron.

En ese entonces, incluso se señaló a Eiza González de ser una tercera en discordia, luego de que la mexicana y el australiano fueron captados besándose. Años después regresaron, y en 2019 contrajeron matrimonio, pero no sería que ocho meses después la pareja tomó rumbos separados.

De esta relación salieron varias canciones que se dice Miley escribió dedicadas a Liam como Slide Away, The Most y WTF Do I Know.

Beyoncé + Jay Z = Lemonade

Aunque este matrimonio aún está unido, lo cierto es que enfrentaron problemas matrimoniales en el pasado. Todo parece indicar que Jay-Z le fue infiel a Beyoncé, lo que resultó en uno de los trabajos musicales más aclamados de la cantante: Lemonade (2016)

Sin tapujos, ni indirectas, Beyoncé expresa todos sus sentimientos en sus canciones, en un álbum que es catártico y cuenta una historia de principio a fin, mientras la Queen B explora diferentes géneros musicales. Algunas de las canciones con el contenido lírico más fuente y que exponen el lado más sensible, furioso y sincero de la cantante son: Hold Up, Sorry y Don’t Hurt Yourself.

Demi Lovato + Wilmer Valderrama = 29

Este track del más reciente álbum de Demi Lovato, Holy Fvck, publicado este 2022, ha llamado la atención del público, ya que Demi hace una crítica a un hombre mayor que salió con ella, en donde señala que en aquel entonces ella era una joven, quien tuvo que enfrentar un noviazgo con un hombre mucho mayor, y, ahora que tiene la edad que en ese entonces tenía su pareja (29), reflexiona en que nunca por la mente le ha pasado por la cabeza salir con un adolescente, como lo era ella entonces con solamente 17 años edad. Aunque Demi no ha dicho nombres en la canción, es evidente que se trata del actor de origen latino, con quien Demi salió de manera pública durante varios años.

Belinda + Giovanni Dos Santos = En el amor hay que perdonar

Por último, la cantante Belinda mantuvo un noviazgo mediático con el futbolista Giovanni Dos Santos, la relación fue muy sonada, e incluso Beli hacía guiños al deportista en sus fotos, en donde posaba haciendo la celebración que Dos Santos realizaba cuando anotaba un gol. Aunque no se ha confirmado, se ha señalado que el tema En el amor hay que perdonar (2012) es una canción que Beli dedicó a Dos Santos.