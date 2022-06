No solo Ligthyear: estas son las polémicas de Disney

Memes, rechazo y hasta un revés en la taquilla son los "golpes" que ha recibido la película Lightyear por un beso entre dos mujeres que dura tan solo unos segundos.

En países como Emiratos Árabes la cinta no pudo exhibirse y en Perú se generó gran controversia luego de que una cadena de cines colocara una advertencia acerca de la "ideología de género", misma que tuvo que retirar.

No es la primera vez que Disney, tanto en sus proyectos en solitario como al lado de Pixar, se involucra en controversias debido a sus personajes o escenas.

El personaje de "Forky", que debutó en Toy Story 4 (2019), ha generado diversas teorías que indican que formaría parte de la comunidad LGBT+, ya que a su alrededor tiene varios signos que podrían hacer referencia a ello.

Por un lado, el personaje no se identifica como un juguete sino como basura, lo cual podría tomarse como una referencia a las dudas que genera ser no binario o transgénero, a esto se suma el hecho de que existe un póster en el que se le ve comparándose con un tenedor y una cuchara como si no supiera a cuál pertenece, pues, si bien es un tenedor (fork en inglés) no se trata del estilo clásico, sino, precisamente un tenedor-cuchara.

Además, en uno de sus pies (hecho de abatelenguas) se puede ver un arcoíris pintado, imagen que representa a la comunidad LGBT+.

(FOTO: ESPECIAL)

Aunque en la cinta animada de La Bella y la Bestia, "LeFou" no muestra interés hacia personas de su mismo sexo, en la versión "live action" sí. El personaje coquetea con un hombre en el desarrollo de la misma y además deja entrever que estaría enamorado de "Gastón".

Al respecto, el director Bill Condon comentó que, "'LeFou' es alguien que un día quiere ser 'Gastón' y al siguiente quiere besar a 'Gastón' … No sabe lo que quiere. Él no sabe que tiene estos sentimientos (hacía 'Gastón' )".

Luego de que la primera cinta de Frozen llegó a las salas de cine a finales del 2013, hubo grupos cristianos que se escandalizaron y señalaron a Disney, de forma negativa, por dar un "mensaje gay", ya que "Elsa" daba la impresión de ser lesbiana por sus actitudes y un desinterés hacia los hombres.

Sin embargo, en 2019, las peticiones de la comunidad para que "Elsa" fuera confirmada como un personaje homosexual se fueron con el estreno del segundo filme.

(FOTO: ESPECIAL)

La astronauta, "Alisha Hawthorne" es la mejor amiga de "Buzz" en el filme "Lightyear" y ha sido el motivo de las críticas y polémica alrededor del filme.

En el desarrollo de su personaje, la audiencia ve cómo "Alisha" construye su familia cuando su comunidad se queda varada en un planeta extraño. Alisha tiene una pareja mujer con quien se casa y tienen una hija que se vuelve compañera de "Buzz".

(FOTO: ESPECIAL)

La casa de "Mickey Mouse" no solo ha generado polémica por situaciones relacionadas con la comunidad LGBT+, a lo largo de su historia la empresa ha sido señalada por otros casos dados en sus filmes, sobre todo por la llamada "generación de Cristal".

Hay quienes han considerado una violación a la intimidad cuando los príncipes besan a "Aurora" y "Blanca Nieves", porque lo hacen mientras ellas están dormidas gracias a la magia de "Maléfica" y la "Reina Grimhilde", respectivamente. En las escenas no hay un juego de lenguas involucrado.

(FOTO: ESPECIAL)

En el mismo ramo de las princesas, diversos sectores ya no ven bien que "Ariel" y "Aurora" tengan 16 años de edad y su principal objetivo de vida sea casarse.

Cuando "Pinocho" visita la Isla del Placer, los vicios le coquetean y cae en uno de ellos, el cigarro. Por un instante se ve al niño marioneta fumando un puro.

(FOTO: ESPECIAL)

En redes, usuarios han mencionado que podría fomentar el tabaquismo entre los niños y adolescentes, al igual que otros personajes que fuman como "Cruella de Vil", la oruga "Absolem" (Alicia en el país de las maravillas), "Roger" (101 dálmatas) y "Capitán Garfio" (Peter Pan).

(FOTO: ESPECIAL)

En 2004, un proyecto de ley busco prohibir la cinta, Bambi, tras considerar que podría causar un "daño psicológico" a los niños, esto por la escena en donde el cervatillo se da cuenta de que asesinaron a su madre.

"¿Mamá? ¿Mamá? ¿Mamita, dónde estás?", grita el personaje mientras camina a través de una tormenta de nieve. En eso, aparece su padre y le dice: "tu madre no podrá venir más. Los hombres se la han llevado. Debes ser valiente y aprender a andar solito". (Con información de El Universal)

(FOTO: ESPECIAL)

Más casos

La princesa "Sofía" fue anunciada como latina, pero sus rasgos (Peliroja, ojos azules y piel blanca) no lo son.

Los historiadores criticaron que "Pocahontas" haya tenido un un romance con "John Smith", ya que esto no sucedió.

El clásico de Disney, Dumbo, fue catalogado de racista por la comparación que hace entre los afro descendientes y los cuervos que enseñan a volar al pequeño elefante mientras cantan jazz.