'No sé qué chin... pasó por su cabeza'; Vadhir revela detalles del accidente de Eugenio Derbez

¿Vadhir subiría el video del accidente de Eugenio Derbez a su canal de YouTube? Esto fue lo que sugirió el hijo del comediante, cuando se le preguntó acerca del percance que llevó a que su padre fuera intervenido quirúrgicamente, debido a las múltiples fracturas que sufrió uno de sus hombros, luego de experimentar con un videojuego de realidad virtual.

Han pasado más de dos meses de que Eugenio Derbez fue víctima del accidente que ahora lo mantiene en rehabilitación. En su momento, Alessandra Rosaldo, esposa del actor mexicano, dijo que, si bien, la lesión que había sufrido el comediante había sido grave, se encontraba bien y descartaba que se tratara de un accidente automovilístico.

A partir de que se dio a conocer la noticia públicamente, entre el público surgieron diferentes versiones que sugerían qué había desencadenado el accidente, una de ellas, exponía que la lesión había sucedido debido a que Eugenio y Vadhir habían protagonizado una discusión que los llevó a pelearse a golpes, rumor que fue desmentido por José Eduardo Derbez.

Ahora, es Vadhir Derbez, que había guardado silencio acerca de esta situación, quien habló del estado de salud actual de su padre y de los detalles que rodearon su accidente.

El actor de 31 años estuvo como invitado en el programa de radio "La Caminera", con motivo de la promoción de su nuevo sencillo "¿Qué pasaría?", sin embargo, durante la entrevista, la salud de su padre no pasó desapercibida, por eso cuando se le preguntó acerca de cómo se encontraba Eugenio, Vadhir optó por bromear un poco con la situación que atraviesa en estos momentos.

"Bien, él va mucho mejor, se está recuperando y pues ya aprendió a no volverse a meter conmigo", bromeó.

A continuación, Vadhir explicó que los accidentes durante una partida de realidad virtual puede ser usuales en personas mayores de 35 años –que no están tan acostumbras con nuevas tecnologías- , tal y como le ocurrió a su padre, después de que se colocara un "headset".

En el transcurso del juego –detalló-, Eugenio creyó que caería al precipicio, razón por la que el actor se colocó de lado en búsqueda de amortiguar un posible golpe, generando que todo su peso cayera sobre uno de sus hombros.

"Cuando saltó de la tabla (dentro del juego), en vez de entender que estaba en un piso seguro, digamos que en su cabeza dijo: ´-wey, estoy saltando en una tabla en un rascacielos, voy a brincar de lado como pa´caer ´", contó. "No sé qué chingad*s pasó por su cabeza, pero terminó en el suelo de una manera muy bizarra", pormenorizó.

Además, Vadhir explicó que, en este momento, se permitía hacer una broma con lo sucedido debido a que Eugenio se encuentra mucho mejor y ya está en un proceso de recuperación, aunque reconoció que cuando sucedió el accidente, el estado de salud de su padre generó mucha preocupación.

"En ese momento sí estuvo muy denso" y detalló, "cuando comenzó con su ´-ay, mi hombro´ inmediatamente me dijo: ´-llévame al hospital´, y yo le dije ´-ok, te caíste, pero está bien, no pasa nada, espérate a que se te quite tantito el dolor´ y me dijo ´-no, escuché los huesos tronar´", puntualizó.

Finalmente, el también cantante volvió a bromar prometiendo a la gente subir el video del accidente si se suscribían a su canal, donde ya promociona en video de su nueva canción, la cual interpreta a dueto con Paty Cantú.