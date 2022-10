No se me acercan los hombres por miedo: Karely Ruiz denuncia que no la invitan a salir

Karely Ruiz es sin dudas una de las modelos más exitosas de la plataforma OnlyFans. La joven deslumbra a sus seguidores con sus fotografías y videos y poco a poco comienza a convertirse en una celebridad.

La modelo de OnlyFans recientemente realizó una "Noche de confesiones" en sus historias de Instagram y reveló que muchos hombres no se acercan a ella y no la invitan a salir por "miedo". Sin dudas esta revelación llamó la atención, ya que uno pensaría que la joven podría salir o relacionarse con quien quisiera, porque Karely es una de las mujeres más bellas del país.

"Confieso que pensé que si alguna vez te topaba, te invitaría a salir, y no pude", le escribió un seguidor. Karely Ruiz le respondió: "¿Será? Me pasa mucho que en los antros no se me acercan los hombres por miedo o no sé por qué, uno que quiere ligar aaaaah, pero las mujeres si, solitas, llegan".

¿Cómo se volvió famosa Karely Ruiz?

Todo comenzó cuando el exnovio de Karely compartió una foto íntima de ella en las redes sociales, sin su consentimiento. Si bien esta situación entristeció a la joven, pronto comenzaron a lloverle propuestas de trabajo como modelo. Primero se hizo conocida en Monterrey, Nuevo León, y a la fecha goza de fama internacional.

Karely Ruiz decidió cambiar de rumbo en su carrera, y apostó por la plataforma para adultos OnlyFans. Su cuenta comenzó a acumular miles de suscriptores y la remuneración económica que recibe por las publicaciones es extremadamente alta.

Karely estaba estudiando enfermería y trabajaba con su padre en un puesto de dulces, pero la joven decidió abandonar ambos compromisos y apostar por su carrera como modelo.

¿Cuáles son las medidas de Karely Ruiz?

Es sabido que Karely Ruiz es una joven muy voluptuosa, y sus medidas son casi perfectas: 87, 66 y 99 centímetros. Además, la modelo pesa 55 kilos.