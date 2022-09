¿No quedó bien? Eugenio Derbez tendría que reemplazar su hombro, revela Alessandra Rosaldo

Después de que el lunes por la noche se diera conocer que Eugenio Derbez sufrió un accidente "terrible", por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente. Este miércoles su esposa, la cantante Alessandra Rosaldo reveló que el comediante había salido con éxito de la operación.

La noticia la dio a conocer a través de un comunicado publicado en redes sociales, en donde agradeció a los que habían estado pendientes de la salud del actor de No se aceptan devoluciones; sin embargo, aunque detalla que "él se está recuperando", en un nuevo encuentro con medios de comunicación, detalló que podría ser intervenido nuevamente.

Aunque, como señaló la intérprete de Eternamente, que todo había salido muy bien, es probable que Eugenio necesite de una nueva operación, debido a gravedad y afectaciones que provocó la fuerte fractura.

"Mira, la verdad es que los detalles prefiero que los comparta él. Fue una operación larga, sí, muy complicada, porque eran muchísimas fracturas. Probablemente, haya que reemplazar el hombro derecho", dijo la también actriz durante un encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Hay que destacar que en el comunicado había señalado que la recuperación de Eugenio será muy lenta.

Además, luego de que han surgido muchas especulaciones respecto a lo que verdaderamente habría ocurrido con el actor, ya que programas como Chisme No Like han dicho que probablemente sufrió un infarto, Rosaldo dijo que:

"Yo la verdad es que no voy a compartir ningún detalle de lo que realmente sucedió, hasta que él en su momento lo quiera compartir (..) Me imagino lo mucho que se ha especulado, y lo entiendo, pero, no estaba filmando. Está en casa".