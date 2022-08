'No nos desentendemos de nuestra obligación'

"Los decretos que en su momento se constituyeron, no los hizo el municipio de San Pedro, se formalizó a través del estado hace más de 40 años" dijo el alcalde de San Pedro, David Ruiz Mejía, en relación a la declaración que hizo su homólogo de Francisco I. Madero, Jonathan Ávalos, de que no están obligados a darle agua a comunidades del vecino municipio, además de señalar que cada quien se haga responsable de otorgar el servicio a sus ciudadanos.

Ruiz Mejía, agregó que son respetuosos de las instituciones y de los derechos humanos de la ciudadanía, además de que no se puede desentender de sus obligaciones, por lo que dijo, están buscando alternativas para atender la crisis que se tiene en una buena parte de los ejidos por la escasez del vital líquido.

Asimismo, dijo que el citatorio por parte de un juez, tras los amparos promovidos por los ciudadanos, es por un tema conciliatorio y no de sanción, pues afirmó que la autoridad debe confirmar el alcance y la obligación que tiene cada municipio para abastecer de agua a la población, pues finalmente hay una relación contractual entre los sistemas operadores de agua y los ciudadanos, ya sea entre el Simas Madero con habitantes de San Pedro o del Simas San Pedro con los ciudadanos de Madero, pues hay que resaltar que por su situación geográfica, cuando se firmó el decreto, las tomas domiciliarias se conectaron de acuerdo a la cercanía que se tenía con la red hidráulica y la disponibilidad del líquido, el cual se trazó independientemente del territorio de cada municipio.

"Es importante señalar que las concesiones de los pozos de extracción se dieron de manera proporcional de acuerdo a las comunidades que le tocaba atender en ese momento al municipio de Francisco I. Madero o al municipio de San Pedro y claro que nosotros estamos buscando alternativas pero no podemos estar por encima de lo que se decretó en su momento".

El alcalde, dijo que hay que resaltar que también el Simas San Pedro tienen procesos legales y son algunos 400 de ciudadanos que les reclaman el derecho al agua potable, que al final de cuentas es un derecho humano universal.

"Tenemos en nuestro municipio desde administraciones pasadas más de 400 demandas y disposiciones de los jueces por demandas de ciudadanos y tengo entendido que estos mismo pasa en Francisco I. Madero, en Matamoros o en Torreón, incluso en Lerdo, pues finalmente es un derecho universal que la ciudadanía nos puede exigir y eso no es para desentendernos; al contrario es para solidarizarnos y ser conscientes, no es un decreto en el que el municipio de San Pedro este aferrado, además nosotros también abastecemos a algunas comunidades de Madero y en mi caso lo digo, que bueno que pudiéramos abastecerle a más comunidades de ese municipio pero lamentablemente el volumen de agua no es el óptimo".

El edil subrayó que se trabaja para resolver la crisis hídrica que se tiene y recordó que están en proceso la perforación de un pozo y se autorizó otra obra similar, por lo que recordó que también el Gobierno del Estado anunció la perforación de dos pozos para Madero.