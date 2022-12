'No me importa', Sylvia Pasquel reacciona a la denuncia de Lucía Méndez en su contra

La polémica entre Lucía Méndez, Sylvia Pasquel y Laura Zapata sigue, pues a unos días que la intérprete de "Corazón de piedra" amenazara con iniciar acciones legales por daño moral en contra de las famosas, ahora es la madre de Stephanie Salas quien reaccionó a la advertencia de la cantante.

El reality show "Siempre reinas", en el que también participó Lorena Herrera, sacó a relucir algunas diferencias entre las celebridades, ya que tanto Pasquel como Zapata aseguraron que Lucía se comportaba como una diva, asimismo en el programa "Pinky Promise", de la conductora Karla Díaz, Pasquel añadió que era una diva desempleada debido a que llevaba tiempo sin salir en televisión.

Ante ello, la famosa fue cuestionada por medios de comunicación.

Entre canto y en tono de burla, Pasquel dijo: "No me importa". La actriz también agregó para el programa "Ventaneando": "No hay tema, nada que decir".

A pesar de la problemática, la actriz contó que está en negociaciones para participar en una segunda temporada, incluso el proyecto estaría buscando un remplazo para Méndez.

Si bien se desconoce cuándo saldría la siguiente edición, se han especulado algunos nombres que podrían participar como los de Verónica Castro o Laura León. Con respecto a ello, Pasquel comentó que León es una reina, sin embargo: "Ya no depende de mí (la contratación)".

A pesar de que "La Tesorito" es una candidata para el reality, se conoce que tiene una estrecha amistad con Méndez.

Lucía Méndez anuncia demanda contra Zapata y Pasquel

El pasado 15 de diciembre, Méndez compartió la advertencia a través de su Instagram.

"Por medio de la presente, se informa de la carta de advertencia y cese de conductas contrarías a los buenos usos y costumbres que rigen a los medios de comunicación y las redes sociales, respecto del mal uso y abuso al derecho exclusivo de la propia imagen del nombre artístico Lucía Méndez 'La Diva de México', por parte de Laura Zapata y Sylvia Pasquel", se lee.

"Dichas conductas, además de perjudicar y denostar peyorativamente a Lucía Méndez, generan diversas sanciones administrativas, penales y responsabilidad civil, respecto al derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen", agregó el documento del Corporativo Jurídico DOXA.