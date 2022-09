'No me agüito': Karely Ruiz confiesa que la rechazaron en Acapulco Shore

La famosa modelo de OnlyFans, Karely Ruizl, intentó sumarse a la familia de Acapulco Shore para su décima temporada, sin embargo, fue rechazada por el programa.

A través de una transmisión desde sus redes sociales, la regiomontana confesó haber audicionado para el reality show, sin embargo, su participación al parecer no fue aprobada.

"No, no me aceptaron en Acapulco Shore, pero no importa. No me voy a agüitar", señaló Karely luego de ser cuestionada sobre Acapulco Shore.

Pese a no obtener éxito en la audición, Ruiz espera que vengan mejores cosas para ella en su carrera.

Cabe destacar que el programa no ha dado declaraciones al respecto sobre Karely.