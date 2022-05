'¿No los educaron en su casa o qué?', Bárbara de Regil denuncia acoso en plena calle

Por medio de su cuenta de Instagram, Bárbara de Regil ha denunciado que sufrió acoso en plena calle.

En una de sus historias de dicha red social, la actriz contó que mientras de dirigía al gimnasio, un auto bajó su velocidad y fue entonces que el hombre que venía como copiloto le externó palabras impropias.

“Voy camino al gimnasio, me quise venir caminando y no en el coche, y un señor pasó y el copiloto me gritó una obscenidad que no voy a repetir aquí porque me da pena, qué pedo, ¿no los educaron en su casa o qué?”, mencionó en la historia.

Bárbara añadió que otro día que salió a correr, unos hombres la vieron de una forma que no consideró correcta, por lo que, "al estilo de Rosario Tijeras", los enfrentó.

Por otro lado, De Regil pidió a las mujeres que siempre avisen a dónde van o en qué sitio se encuentran, compartiendo su ubicación a sus familiares o seres queridos