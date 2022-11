'No lo toleraremos'; baterista de The Neighbourhood es expulsado tras acusaciones de acoso

Maria Zardoya, vocalista de la banda de The Marias denunció a través de las redes sociales haber sido víctima de acoso sexual por parte de Brandon Fried, baterista de The Neighbourhood.

La cantante hizo uso de la cuenta de Instagram de la banda para alzar la voz y relatar el terrible incidente que sufrió junto al músico. De acuerdo con su mensaje, Zardoya y Fried coincidieron en un bar y en cierto momento de la noche, el baterista habría aprovechado para tocarla sin su consentimiento.

"Estuve en un bar la noche pasada y fui manoseada por debajo de la mesa por Brandon Fried, el baterista de The Neighbourhood. Fue una de las experiencias más incómodas que jamás había experimentado. Sentí una invasión de mi espacio, privacidad y cuerpo", escribió.

María terminó su escrito mandando un contundente mensaje a la banda, a quienes pidió hacerse "de un nuevo baterista", ya que Brandon no es un tipo en quien se pueda confiar.

Las palabras de la intérprete de "Otro atardecer", canción en la que colaboró con Ban Bunny, llegaron hasta oídos de The Neighbourhood quienes decidieron expulsar al músico por su comportamiento inapropiado: "Tenemos cero tolerancia por cualquier tipo de comportamiento inapropiado hacia las mujeres", explicaron en sus redes. "Como resultado de las acciones de Brandon, ya no será más miembro de The Neighbourhood".

(FOTO: ESPECIAL)

Brandon Fried se disculpa: "Mis acciones no reflejan quien soy como persona".

Por su parte, el exbaterista de The Neighbourhood también se pronunció a las acusaciones hechas en su contra y aunque no negó los hechos, sí se disculpó por lo sucedido, ya que aseguró se encontraba en estado inconveniente:

"Estoy terriblemente avergonzado con María. Mis acciones fueron inexcusables e intolerables. No reflejan quién soy como persona. Esta es una evidencia de que le di la dirección a mis problemas con el abuso del alcohol y las sustancias", escribió en sus historias de Instagram.

(FOTO: ESPECIAL)

Asimismo, se disculpó con todas las mujeres que han sido víctimas de delitos sexuales; así como con sus excompañeros y sus fans.

"Quiero disculparme a las mujeres que han sido víctimas de cualquier tipo de comportamiento que las ha dejado sintiéndose incómodas y violadas. También pido perdón a The Neighbourhood y a los fans por decepcionarlos"