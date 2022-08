No lo conozco y lo que vi fue la vergüenza que hizo: Lola Cortés sobre Paco de Miguel

Lola Cortés habló por fin de su polémica reacción que tuvo durante la intervención de Paco de Miguel en La Academia haciendo un chiste que evidentemente no le había gustado nada.

En su aparición en el canal de YouTube del Escorpión Dorado, Lola fue cuestionada sobre el comediante surgido de las plataformas digitales, sin embargo, se mostró sorprendida pues no sabía de quién le estaban hablando. Cuando finalmente logró recordar de quién se trataba, manifestó que no le parece que sea una persona simpática y que simplemente para ella no existió.

Además, Cortés no se limitó en revelar que Paco tenía que seguir su guion en el telepronter, acción que la crítica del popular reality musical castigo y dijo “fue una vergüenza”

“Yo no lo conozco, y digo en presente, no lo conozco, lo poco que vi fue la vergüenza que hizo en el foro, porque además de que, para toda la gente que piensa que es simpático y chistoso el señor, que me pareció que no existió, no logró nada en mí.

Este cuate estaba leyendo. Cuando vi el telepronter y vi que estaba leyendo dije ‘Ni siquiera leer sabe. Qué vergüenza de verdad para su casa, para su familia y para su carrera'”, dijo la actriz de teatro sobre el creador de videos en redes sociales, quien estuvo como invitado en la final de la decimotercera generación de La Academia.

Ante el rechazo de Lola Cortés por Paco de Miguel, el “youtuber al volante” quiso confirmar si no eran de su agrado los personajes que han estado surgiendo por medio de las redes sociales y que han cobrado mucha fama sin tener que forjar una carrera larga en los escenarios.

“Eso no me molesta en lo más mínimo. Yo me dedico a otra cosa diferente a ellos. No estoy buscando la fama perse. Estoy buscando tener una carrera y educar a la gente a que vaya al teatro”, contestó Lola.