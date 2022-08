No les surten insulina a usuarios del UMAA 53 en Gómez Palacio

Derechohabientes de la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) número 53 del IMSS, en el municipio de Gómez Palacio, denunciaron la falta de insulina glargina, empleada para el tratamiento de la diabetes.

Resulta que la semana pasada, les entregaron su receta individual para el surtimiento de dicho medicamento pero no pudo surtirse, debido a que en la farmacia les dijeron que no estaba en existencia y que regresaran hasta la próxima semana.

En la descripción de las receta se cita lo siguiente: Insulina glargina solución inyectable. Cada ml de solución contiene: Insulina glargina 3.64 mg equivalente a 100 UI de Insulina humana. Envase con un frasco ámpula con 10 ml.

"Fui con el doctor por mi medicamento y me salen con que no hay insulina que fuera hasta el otro viernes a ver si había.

La insulina me la dan cada mes, me dan un frasquito, ahorita pues me voy a esperar porque no tengo dinero para comprarla por fuera, eso no está dentro de mis posibilidades", señaló un adulto mayor que prefirió el anonimato por temor a represalias pero que tiene más de 15 años con diabetes.

Otro señor que recién acudió a consulta y a surtir su receta individual, dijo que a él le dijeron que llamara en los próximos días para ver si ya les había llegado el medicamento. Se mostró preocupado por la falta del tratamiento farmacológico, ya que es necesario para el control de su padecimiento.

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce, explica la Organización Panamericana de la Salud (OMS). Los pacientes con diabetes de tipo 1 necesitan insulina y los pacientes con diabetes de tipo 2 pueden tratarse con medicamentos orales, aunque también pueden necesitar insulina.

De enero al 6 de agosto del año en curso, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) ha notificado 38 casos nuevos de diabetes tipo 1 en el estado de Durango, así como 6 mil 719 nuevos casos de diabetes tipo 2. Las más afectadas son las mujeres y un gran número de estos casos son reportados por las distintas unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).