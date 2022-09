'No le tuve que regalar un coche', Juan Osorio se lanza en contra de Belinda y la compara con su novia 

Desde que Cristian Nodal y Belinda finalizaron formalmente su compromiso, los ataques y críticas en contra de los cantantes no han cesado, y es que mientras que algunos atacan al mexicano, otros no dudan en lanzar comentarios despectivos en contra de la actriz originaria de España.

En esta ocasión fue el productor mexicano Juan Osorio, quien no dudó en aventar ciertos comentarios en contra de la cantante, los cuales fueron tachados como machistas, esto por la forma en la que se expresaba de Belinda.

Durante una entrevista con los medios de comunicación, el ex de Niurka habló de su actual relación con Eva Daniela, una joven actriz 39 años menor que él. En dicho encuentro, Osorio reveló cómo fue que se terminó tatuando el nombre de su amada, una práctica que es muy común entre los famosos.

“Es la d de Daniela. Nunca en la vida me había tatuado nada, ni me voy a volver a tatuar nada. Me tatué porque estábamos en una comida, y de repente se aceró un tatuador a saludarnos, y era la persona que le hizo los tatuajes a Piqué (...) Entonces él me regala uno y me dice que a la primera que me duela ahí le paramos”.

Sin embargo, a pesar de que todo marchaba con total normalidad, el nombre de Belinda salió a flote luego de que le cuestionaran al productor si él llegaría a borrarse el tatuaje después, tal y como lo hizo Lupillo Rivera.

“Pues yo no tengo a Belinda, yo tengo a una mujer muy madura, muy inteligente, y es una mujer hermosa, es una mujer a la que realmente no le tengo que regalar un coche para que me quiera”, respondió.

Por supuesto que este tipo de declaraciones causaron un sin fin de comentarios al respecto, y es que usuarios atacaron al productor de haber criticado a Belinda, asegurando que con sus comentarios solo dejaban a Belinda como una mujer interesada.

“Fuera de lugar su comentario”, "Muy macho salió”, “Es ridículo Juan Osorio, no puede ser. No entendió la lección con Niurka”, “Cartera mata carita”, fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer.