No le contesté a Poncho de Nigris, fue por orgullo de ser de Torreón: Markin López

Poncho de Nigris se encuentra en el ojo del huracán luego de que hiciera declaraciones contra Torreón ante el triunfo del Santos Laguna Vs. Rayados ocurrido el pasado domingo, aunque luego él mismo aclaró que eran bromas.

"Llantos de polvorreon", fue uno de los tuits de Alfonso que generaron polémica. Ayer, el actor lagunero, Markin López, escribió en la misma red social las siguientes palabras: “#YoSoyDeTierron”, los usuarios pensaron que había sido una contestación hacia el regio, sin embargo, el gomezpalatino reveló a El Siglo de Torreón que nada que ver ante lo que trascendió en la red.

“Yo no tenía conocimiento de lo de Poncho de Nigris. Puse ese tuit porque vi en redes que estaba el típico pique de los regios con los laguneros, y yo me empecé a clavar por el canto del Corona, el corococo corococo que sacaron.

“Entonces, yo puse el tuit #YoSoyDeTierron y yo realmente nunca le quise contestar a Poncho, porque además él puso ‘Polvorreon’, mi contestación no era para él, la gente lo tomó así, pero realmente no fue para contestarle a nadie simplemente fue por el orgullo de ser de Torreón y no nos importa que nos digan tierrosos”, mencionó

En estos días, Markin López ha acaparado reflectores ya que forma parte de la nueva temporada de Vecinos y también se le verá en la bioserie de María Félix.