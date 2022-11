'No hubo acarreados'; Rebecca de Alba marchó en defensa del INE

Rebecca de Alba considera que quienes marcharon este domingo en defensa del INE en la Ciudad de México están buscando libertad. Para la presentadora fue un momento emocionante el que se vivió en la movilización que surgió en rechazo a la iniciativa de reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"No hubo violencia, acarreados, no hubo la tlayuda que se regala, los refrescos, simplemente fue la unión. Fuimos un poquito más de medio millón de personas en la Ciudad de México y ya sabes que luego el gobierno tiene otros datos pero yo quiero tener mi derecho como todos los mexicanos que apoyamos. El INE no se toca porque tenemos el derecho de elegir el presidente que queremos tener y no que te lo imponga el gobierno”, dice en entrevista.

El momento clave para ella, comenta, fue cuando los manifestantes empezaron a cantar el Himno Nacional, pues señala que había muchos sentimientos encontrados.

La reforma en contra de la que se marchó actualmente se debate en la Cámara de Diputados, la cual no implica la desaparición del Instituto sino cambios como eliminar 200 diputados y 32 senadores, reducir el financiamiento de los partidos políticos y que la elección de los consejeros del INE se realice mediante el voto de la población (como actualmente no sucede), entre otros.

Rebecca se encuentra promocionando la Venta anual 2022 a beneficio de pacientes con cáncer que este año regresa en formato presencial. A 14 de años de su fundación, se realizará este miércoles y miércoles en una tienda en la Ciudad de México junto a su Fundación de Alba. La también modelo adelanta que este año tendrán 2 mil prendas de 12 marcas diferentes y asegura que en el tiempo que llevan trabajando han ayudado a más de 16 mil 800 pacientes.

(FOTO: ESPECIAL)

"Ayudar no es como una pastillita que te da paz y duermes bien en la noche, simplemente es un trabajo comprometido y la alegría es que ves cómo puedes junto con la gente que trabajamos, con las instituciones que nos apoyan y los donantes mejorar la calidad de vida de estos pacientes y de sus familias.

"Ha habido circunstancias altas y bajas pero tienes que tener tus estrategias para no dejar de ayudar y si un recurso falta, buscar otro y otro".