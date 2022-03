'No he cometido delito alguno'; Luis de Llano ofrece disculpa a Sasha Sokol

A casi un mes de que la cantante Sasha Sokol hablara abiertamente sobre el supuesto abuso que sufrió a manos de Luis de Llano, es ahora el productor quien responde y afirma que nunca actuó de manera ilícita y niega que haya algún abuso hacia la exTimbiriche.

Fue a través de un comunicado que De Llano Macedo negó las acusaciones que se han hecho de él desde hace tres semanas en medios de comunicación.

El 8 de marzo, Sasha Sokol habló por primera vez abiertamente sobre cómo vivió el abuso por parte de Luis de Llano

"En mi vida me he conducido siempre con la verdad, no he cometido delito alguno, ni tampoco he actuado de forma inmoral. Los hechos descritos y narrados en medios nacionales e internacionales de comunicación impresos, digitales y audiovisuales que se refieren a mi persona y publicados a partir del ocho de marzo de 2022 son meras y falsas especulaciones", se lee en el mensaje publicado.

Luis detalló que aunque no actuó de mala manera, ofrece una disculpa a Sokol por el malestar que sus palabras pudieron haberle ocasionado.

"Ofrezco una disculpa a Sasha Sokol, si ella sintió con mis comentarios alguna ofensa y también por haber hecho pública información que atañe exclusivamente al ámbito privado de dos personas.

"Los hechos atienden a la vida personal de dos figuras públicas. Mi relación con Sasha Sokol siempre fue abierta y transparente por parte de ella y su familia. En todo momento y bajo toda circunstancia nos brindamos recíprocamente respeto, compañía, empatía, amor y comprensión", dijo.

Explicó que pese a todo actualmente mantiene una relación sana y cordial con algunos familiares y amigos de la cantante.

"Orgullosamente puedo afirmar que fui cercano a su familia, a su mamá y que hemos mantenido muchas amistades en común a lo largo de los años. Por Sasha Sokol no tengo más que agradecimiento, admiración y respeto".

La cantante mexicana expuso en sus redes sociales que mantuvo una relación con el productor cuando ella era menor de edad

El productor detalló estar preocupado por la serie de comentarios negativos que de su persona se han hecho desde la publicación de Sasha, aseveraciones que él describe como falsas y tendenciosas.

"Manifiesto mi preocupación por el actuar de algunos líderes y medios de comunicación que al publicar sin verificar de forma alguna la veracidad de los hechos, impacta de manera importante el derecho a la información que toda persona tiene, sin reparar en la profunda afectación que causa con ello en los ámbitos personal, familiar, profesional y social, por la divulgación de información falsa, no verificada y tendenciosa, que obedece únicamente a un interés mercantil y de la cual al día de hoy sigo siendo objeto", comentó.