No hay prisa por nombramientos: alcalde de Torreón

"Y podrá durar dos (meses)", afirmó el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, respecto al tiempo que ha pasado sin que se den nombramientos oficiales de directivos en algunas áreas del Ayuntamiento, especialmente en Protección Civil y el Archivo Municipal.

A prácticamente un mes y medio de que inició la administración, el mandatario señaló que "no hay prisa" por realizar dichos nombramientos y que por el momento se sigue realizando el trabajo de tales oficinas sin mayores incidencias y atendiendo de forma permanente las exigencias ciudadanas, especialmente en Protección Civil y ante situaciones como incendios, destacados en este arranque de febrero, así como las bajas temperaturas de la temporada.

"Eso más adelante, se está trabajando, lo más importante es que no ha habido un solo nombramiento que no tenga que ver, o sea el nombramiento es importante, pero lo que es más importante es que la ciudadanía no deje de percibir algún servicio, particularmente en materia de seguridad o de Protección Civil o en otro orden, hay algunos temas que estaremos semana a semana cumpliendo, en materia de ratificar o de cambiar personal, pero no tiene nada que ver con no prestar un servicio a la ciudadanía".

-Pero ya tienen más de un mes trabajando…

"No y podrá durar dos, de la evaluación que haga el alcalde… No hay ninguna prisa, mientras estén cumpliendo con resultados yo no tengo plazo, cuando lo tenga que hacer lo voy a hacer, si se ratifica o si no, habrá algunos cambios por supuesto, pero no son privativos a que la administración municipal avance, ningún nombramiento".

En el caso del Archivo Municipal, ha trascendido que se mantiene como encargado de oficina Carlos Castañón, quien fue nombrado desde la administración pasada y desde entonces ha mantenido sus labores regulares en ese recinto.

SIN PRESIONES EXTERNAS EN CARGOS

Ante el tiempo pasado, El Siglo de Torreón también cuestionó si no existen motivos externos que puedan estar influyendo en los nombramientos pendientes, a lo que el alcalde Cepeda negó de forma rotunda y argumentó que ese tiempo pasado obedece más al "cuidado" de que se tengan resultados.

"No, ¿Cuál sería?, por supuesto que no, ahorita creo que es más el cuidado de que la administración municipal dé resultados, a otra cosa".

Cabe recordar que durante la primera semana de febrero el municipio de Torreón registró al menos 8 incendios de alcance considerable, que dejaron pérdidas materiales millonarias, además de lamentables fallecimientos y personas lesionadas.

De la misma forma fue necesaria la implementación del operativo de protección invernal para personas en situación vulnerable y que necesitaron traslados a los albergues temporales, o bien, alguna entrega de mantas, cobertores y otros elementos para pasar la noche con mayor abrigo y sin riesgo de sufrir hipotermia.

Direcciones acéfalas

Alcalde Román Cepeda destaca que direcciones sin un directivo oficialmente nombrado mantienen su operatividad regular.

* Se refirió al caso de Protección Civil, corporación que ha tenido que afrontar incendios, operativo invernal y otras contingencias sin un director oficialmente nombrado.

* Al día de hoy han pasado un mes y 13 días de iniciada la administración.

* Entre otras oficinas sin responsable nombrado, destaca también el Archivo Municipal.