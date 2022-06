No hay ni ma... de recursos, ¿para qué la declaro?: Riquelme sobre emergencia por sequía

El gobernador Miguel Riquelme Solís, declaró que pese a la severa sequía que enfrenta Coahuila y el grave daño que está sufriendo el campo, optó por no emitir la declaratoria de emergencia ya que no tiene caso si el Gobierno Federal no tiene recursos asignados para apoyar.

Destacó que pese a la situación difícil que enfrentan los productores del sector social por esta causa, así como el encarecimiento de los insumos propios de la actividad agrícola y la desaparición de programas federales en apoyo al campo, “en el tema de la sequía, antes se declaraba como zona de emergencia porque era atractivo recibir los apoyos federales, ahora no hay ni madre.. para qué la declaro?.. o sea ¿ declaro emergencia y yo salgo a solventar mi emergencia?, está cabrón, ps pa qué”.

Con la desaparición de muchos fideicomisos y fondos federales con que se apoyaba a los estados cuando había éstas y otras contingencias, se podía hacer estas declaratorias, sin embargo, el gobernador Riquelme Solís destacó que ahora es inútil hacerlo, excepto si hubiera una solicitud expresa de los productores a quien les puede servir para el cobro de seguros, particularmente aquellos que se aseguran en lo privado.

Destacó que además, de ninguna manera es lo mismo emitir una declaratoria de emergencia a nivel federal que declararla en el ámbito local, ya que: “yo declaro mi emergencia y ¿yo salgo también a combatir mi emergencia?".

La sequía extrema también es un factor de riesgo que causa incendios forestales.

De acuerdo con la UNAM, hay 19 estados en el país que enfrentan una sequía extrema, entre ellos Coahuila.

Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) acusó que la austeridad mal aplicada por el gobierno federal, ha provocado recortes de más del 30 por ciento de los recursos con los que contaba Conagua, ante lo cual demandó al Congreso de la Unión y a la Secretaría de Hacienda a dotar de los recursos necesarios en 2022 y 2023 a las entidades federativas para el desarrollo de infraestructura necesaria para la captación, reinyección, saneamiento y reparación de fugas en la red nacional.