'No hay condiciones para refinanciar deuda'

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, señaló que aún no se han dado las condiciones para solicitar un refinanciamiento de la deuda a largo plazo, sin embargo ello podría ocurrir en los próximos meses y si las tasas de interés tuvieran una variación propicia.

Lo anterior lo reveló al finalizar la reunión del Subcomité de Salud de la Laguna, luego de que a pregunta expresa de El Siglo de Torreón defendiera el manejo de la deuda pública y de las finanzas estatales en general.

Riquelme adelantó que por el momento no existen condiciones para solicitar un nuevo movimiento en ese sentido, pero llegado el momento se podría valorar la mejor opción para el pago de ese compromiso, buscando en todo momento que se generen condiciones de beneficio para las finanzas de la entidad.

"Los cambios que hemos hecho dentro de los aspectos, el manejo de la propia deuda, los refinanciamientos, han sido reconocidos, decir, no han sido criticados y no han sido tampoco señalados, los refinanciamientos que ha hecho el Gobierno de Coahuila han sido reconocidos por distintos bancos y sobre todo, instituciones crediticias, en su momento agarramos lo mejor, hicimos lo mejor y todavía quedan opciones dependiendo de cómo se muevan las tasas en este año, siempre ha sido mi obligación asumir mi responsabilidad, si se tendría que, parte del crédito meter a un refinanciamiento que fuera atractivo para la entidad, siempre ahorrarte 100, 200, 300, 400 millones al año, significan obra y desarrollo para la entidad, entonces siempre hemos aprovechado los seguros y siempre hemos aprovechado las tasas cuando así se da, en este momento no lo hay, pero se dice que pudiera haber más delante".

El gobernador además recordó algunas propuestas de ley o reformas que ha realizado en los últimos meses, especialmente la referente a la del sistema de Pensiones, misma de la que señaló que no tendrá ningún efecto práctico dentro de su administración, sino por el contrario, busca garantizar una estabilidad financiera para el futuro y comenzando desde el próximo gobierno.

"La ley de Pensiones a mi no me dará absolutamente, a mi gobierno no le dará ninguna retribución, no tendremos absolutamente nada que pueda aprovechar mi gobierno hasta el término, el siguiente gobierno sí, esa es la responsabilidad que yo tomé, para que esto, dentro de las negociaciones que hay para cambiar la Ley de Pensiones, pues hubiera consecuencia hasta pasado mi periodo y que esto no implicara que, por querer llevar una ventaja a mi gobierno, no se modificara la Ley de Pensiones, tengo mucha responsabilidad dentro de mi último ejercicio de mi gobierno, lo voy a hacer, lo necesario para que al siguiente gobierno le vaya bien, que le vaya bien a Coahuila", afirmó Riquelme Solís.