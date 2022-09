No habrá desfile conmemorativo del Día de la Independencia en Ramos Arizpe

El alcalde de Ramos Arizpe, José María Morales, informó que con el objetivo de no arriesgar a los estudiantes de los planteles educativos, no se realizará el desfile conmemorativo del inicio de la Independencia de México, de forma presencial, sino hasta la celebración de la Revolución Mexicana, el 20 de noviembre.

“Es algo que estuvimos analizando en el Subcomité de Salud. El Grito es una actividad no obligatoria, quien desee puede acudir a la presidencia y presenciar en familia, pero el desfile al ser educativo y se realiza año con año, quisimos no arriesgar a los niños y niñas y no hacerlo obligatorio”, dijo.

Lo anterior, luego de que los contagios COVID-19 permanecen, no obstante, se esperará al 20 de noviembre para observar si las condiciones permiten realizarlo.

Por otro lado, informó que la celebración se hará de nuevo en la Plaza de Armas.

“Es importante comentar que el Grito de Independencia regresa a la Plaza de Armas, a la Presidencia Municipal y a partir de las seis de la tarde habrá ya un programa de eventos artísticos y culturales”, dijo.

El alcalde recomendó a los ciudadanos acudir temprano al festejo, pues las actividades iniciarán por la tarde.

“Vamos a tener una sorpresa con un show y juegos pirotécnicos por primera vez de la historia de Ramos al doble y cerrar con broche de oro con los Invasores de Nuevo León, los originales”, dijo.