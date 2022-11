'No estoy muerta', Millie Bobbie Brown quiere interpretar a Britney Spears y la cantante responde

Millie Bobby Brown es actualmente una de las actrices jóvenes más conocidas y queridas del medio del espectáculo, participando en diversas producciones como Stranger Things y Godzilla VS. Kong.

Sin embargo, a pesar de que Millie se ha desarrollado ampliamente en diversos personajes, desde misterios hasta acción, hay un papel que le gustaría hacer a la joven de 18 años, y ese es interpretar, en algún momento, a Britney Spears.

En una entrevista para el programa The Drew Barrymore Show, Bobby Brown señaló que "se sentía bastante identificada" con la 'princesa del pop', por lo que le gustaría interpretarla en alguna bioserie.

(FOTO: EFE)

"Quiero interpretar a alguien real, y creo que la indicada sería Britney Spears", comenzó.

"Me identifico con su historia, creciendo bajo el ojo público, viendo sus videos y viendo entrevistas de ella cuando era más joven... No la conozco, pero cuando veo fotos de ella, siento que podría contar su historia de la manera correcta, solo la suya", señaló Millie.

A pesar de que este era solamente un comentario, sin tentativas de algún hecho , Britney Spears no tardó en reaccionar a estas declaraciones y a través de una publicación en Instagram decidió dar sus comentarios, aunque no fueron positivos.

"He oído hablar de gente que quiere hacer películas sobre mi vida. ¡Chicos, no estoy muerta! Aunque está bastante jodidamente claro que me preferirían muerta. Supongo que mi familia va a cerrar sus puertas ahora", escribió tajante la cantante.

A pesar de que no se sabe si estos comentarios eran dirigidos a la protagonista de Stranger Things, fueron muchos los usuarios quienes aseguraron que si eran para ella.