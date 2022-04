No estoy de acuerdo, pero si yo fuera Will Smith le meto el segundo: Alfredo Adame sobre el incidente de los Oscar

Luego de que el conductor Alfredo Adame se viera en el ojo del huracán y de las redes sociales por una nueva pelea que protagonizó con el abogado de Carlos Trejo, habló de su estado mental.

En el programa La Mesa Caliente, Adame bromeó con que después de tanta pelea él no aspiraría a un Oscar ni a un premio TVNovelas.

Cuando una de las conductoras del programa le preguntó si estos problemas de violencia se deben a algún problema interno el exconductor de Hoy afirmó que su psiquiatra dice que se no tiene nada:

VER MÁS ¡Quedó! Alfredo Adame intenta patear a un hombre en nueva pelea y se cae

“Mi psiquiatra -que no tendría que haberla ido a ver -me dijo ‘No tienes nada’, lo único que tienes es que estás haciendo justicia a ti mismo de toda la gente que se quiere colgar de ti. De toda esa gente que quiere sus cinco minutos de fama, quieren mis reflectores”.

En el mismo programa se le preguntó por otro actor que se ha visto en problemas debido a ataques de violencia, Will Smith.

“No es que esté de acuerdo, yo vivo bajo una filosofía de vida de las artes marciales y te quiero decir que la victoria no está en la contienda, está en evitarla. Pero cuando ya es imposible evitarla pues tienes que ir sobre esto. No estoy de acuerdo, pero si yo hubiera sido Will Smith le meto el segundo cuando se iba de lado”.

También criticó la actuación de Chris Rock en el momento en el que hizo el comentario hacia Jada Pinkett.

“En una ceremonia que la están viendo millones de personas y que este tipo que es barato, es vulgar, diga un chiste tan malo como ese cuando la mujer de Will Smith padece una alopecia, pues se me hace imprudente, se me hace bajo, vil, vulgar y se me hace de todo”.