¿No estás seguro de ver House of the Dragon? Su primer capítulo recibe reacciones positivas

La espera terminó, llegó a HBO la nueva serie House of the Dragon, precuela de la exitosa Game of Thrones, que relata los sucesos del libro Fuego y Sangre de George R.R. Martin.

Si aún no has visto el primer capítulo o aún no te decides a hacerlo por temor a que no cumpla con las expectativas, aquí hay algunas de las cosas más emocionantes y de cómo la vivieron los fanáticos en redes sociales.

El capítulo no pareció decepcionar, pues los comentarios han sido positivos:

Nostalgia de Game of Thrones

Al tratarse de una secuela, ciertamente no se pretende que los fanáticos olviden la serie original, pero las referencias a GoT se han mostrado desde el primer momento.

Como lo prometieron los creadores, al ser una historia enfocada en la familia Targaryen, habría muchos dragones, 17 para ser exactos y la aparición de “Rhaenyra Targaryen” montando el suyo justo al inicio del capìtulo, al más puro estilo de “Daenerys”, ciertamente llenó a los fanáticos de nostalgia.

A esto contribuyó la frase inicial que sitúa al espectador en el tiempo en el que debe estar “172 años antes de Daenerys Targaryen”.

Los paisajes ya conocidos en la primera serie se mantienen, sin embargo logran lucir como algo completamente nuevo y un claro ejemplo de esto es la construcción del Foso de Dragones, el hogar de las míticas bestias que en GoT era mostrado como una ruina, sin embargo, en el primer capítulo se muestra en todo su esplendor y a su máximo funcionamiento.

La fórmula puede parecer la misma: intriga, sangre y sexo, elementos de GoT que ahora se repiten en HoD, con los las reuniones de “Consejo Privado”, el torneo que celebra el nacimiento de un nuevo heredero y los clásicos prostíbulos que “Tyrion” solía frecuentar.

La joven princesa es un elemento a destacar, pues no se deja intimidar ni por el consejo ni su padre o su tío, quien es su principal enemigo por el momento e incluso recuerda al espectador a “Daenerys” en temporadas más avanzadas como la 4 o 5.

La serie ha dejado a los fanáticos con ganas de más, esto al tremendo final que habla de dos grandes misterios planteados desde GoT, sin embargo, para aquellos no familiarizados con el mundo de R.R. Martin puede resultar un poco complicado identificar las casas o relaciones de los personajes entre sí, pero es un defecto que la misma serie se encargará de resolver conforme avancen los capítulos (de la misma forma que con la primera serie).

Los fanáticos la están aprobando y los que no lo son pero disfrutan de una buena historia de fantasía, sin duda llegarán a apreciarla.