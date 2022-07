No estamos en el viejo Oeste: Roberto Palazuelos responde al reto de Andrés García

Luego de que Andrés García retara a balazos a Roberto Palazuelos en televisión nacional, el empresario decidió romper el silencio y contestó a la propuesta que el actor de 81 años le había lanzado y aseguró que “ya no estaban en el viejo oeste” para andar haciendo esas cosas.

Fue hace un par de días atrás cuando Andrés se dejó ir en contra de su antiguo amigo después de que presuntamente el también actor lanzara “pestes” sobre él y amenazara a toda su familia.

“Le voy a mandar un mensajito al culerito Palazuelos: Robertito, te invito el 15 de septiembre, si tienes pantalones, vente a la plaza del Carmenere y vamos a darnos un par de balazos tu y yo como los hombre culero. 15 de septiembre, 3 de la tarde, ahí te espero, cabrón, y deja de hablar de mí, hijo de puta”, mencionó en ese entonces Andrés a través del programa De Primera Mano.

Ante estas palabras, Roberto respondió a las palabras de su antiguo amigo y aseguró que ya no estaba en edad para andar haciendo ese tipo de amenazas.

“No estamos en el viejo oeste, por favor, tú crees que un señor como yo, padre de familia, abogado, empresario, ¿se va a meter en una situación así?, expresó en un encuentro con los medios de comunicación.

Posteriormente a esto, el apodado “Diamante negro” reveló que no sabía a qué se debía esta molestía por parte de Andrés García, comentando que desconocía quien le estaba metiendo ideas a la cabeza.

“Yo no sé de dónde saca que yo le dije a un hijo de él, yo le llamé esta mañana a todos y me dijeron: ‘No Roberto, yo no he dicho nada, ni he hablado de nada. No sé quién le mete esas cosas a la cabeza y la verdad me tiene sin cuidado. Si el señor siente tanto odio por mí, ¿a qué me acerco yo a él?”, comentó.

Para finalizar con sus declaraciones, Roberto Plazuelos señaló que él se iba a quedar con “todo el amor” que alguna vez le tuvo.

“No sé de dónde viene ese odio de él hacía mí. Si ha habido alguien que le haya ayudado a todas sus familias, porque tiene varias, soy yo, no nada más yo, mi padre Susana, toda la familia le ha dado un cariño impresionante”, aseguró antes de retirarse.