No es una cacería de brujas: alcalde de Torreón sobre gobierno anterior

Aún sin mayores detalles es como se encuentra la recta final del proceso legal de recepción de la administración municipal, así lo señaló durante este martes el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, quien indicó que buscan cerrar dicha etapa administrativa sin mayores declaraciones, sobresaltos o filtraciones a la opinión pública, de forma que posteriormente se hagan las acciones legales correspondientes y se informe a la ciudadanía con elementos probatorios.

Dijo el mandatario que en las últimas semanas se ha buscado ser “responsables” con las declaraciones que se emiten a la prensa y en medios electrónicos, de forma que no se señalen sin elementos a programas, funcionarios o responsables de la pasada administración y que pudieran haber incurrido en irregularidades o situaciones sin apego reglamentario.

“No solo tiene que ver con percepción o cómo lo veamos, sino con lo que podamos sustentar, entonces esta administración si ustedes se dieron cuenta, ni en la campaña hice señalamientos que no tuviera que hacer, hoy menos, los voy a hacer con mucho puntualidad, pero no vamos a hacer un solo comentario que no esté sustentado… Denme la oportunidad”.

Cepeda precisó que los primeros 30 días hábiles de recepción formal concluyen la segunda semana de febrero, entonces será cuando las autoridades actuales ordenen que se le brinden seguimientos a los temas en los que se detecten irregularidades, además de posibles observaciones ante las autoridades que correspondan.

“Conforme a derecho y lo habremos de poner en la mesa, lo que sí es que les puedo decir dos cosas, esta administración tiene dos temas profundamente claros: Uno, no es una cacería de brujas, pero el poder observar lo que se hizo mal y que siga un cauce local es una obligación, incluso manifestaron a la ciudadanía; dos, jamás va a ser una excusa para nosotros hacer la tarea que nos corresponde, a partir del primero de enero la población nos contrató”, dijo el alcalde Cepeda González.