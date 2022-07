No eres nadie, solo eres un pobre pen..: Andrés García reta a balazos a Roberto Palazuelos

Tras darse a conocer su deteriorado estado de salud, una vez más el actor Andrés García vuelve a dar de qué hablar luego de lanzar una serie de maldiciones e insultos contra el que se creía ser su amigo, Roberto Palazuelos.

Mediante el programa De Primera Mano, el actor habló de su controversial amistad con él, asegurando que ya no había relación alguna con él luego de la serie de presuntos ataques que Roberto ha lanzado en su contra.

“Desgraciadamente Roberto Palazuelos no está para nada bien, no quiero adelantarle nada porque voy a, no sé si debo decirlo… es una mierda, lo levanté de chiquito, le enseñé lo que pude, y ahora que ve que estoy cojo, que no puedo caminar, y que tengo una debilidad tremenda, se pone a decir pendejadas de mi”, comentó el actor de 81 años.

Tras estas declaraciones, el actor, quien reside actualmente en Acapulco, retó a una pelea de balazos al empresario.

“Le voy a mandar un mensajito al culerito Palazuelos: Robertito, te invito el 15 de septiembre, si tienes pantalones, vente a la plaza del Carmenere y vamos a darnos un par de balazos tu y yo como los hombre culero. 15 de septiembre, 3 de la tarde, ahí te espero, cabrón, y deja de hablar de mí, hijo de puta”, lanzó el actor visiblemente molesto a través de la cámara.

Las declaraciones en contra del empresario no pararon ahí, ya que después de haberlo retado a una lucha de balazos, Andrés minimizó la carrera del que era “como su segundo hijo”.

(FOTO: ARCHIVO)

“Hazte tu propia publicidad, pendejete, tú sí has hablado mal de mí y diciendo que yo no soy nadie, imagínate si yo no soy nadie, hijo de la gran puta, que tengo cien películas y tú no tienes ninguna, qué carajo eres tú, un pobre pendejo engreído”, recalcó.

Andrés mencionó que su furia contra Palazuelos se debía a que el también actor había amenazado a su familia por medio de un comentario que le hizo a alguno de sus hijos.

“Hasta amenazó a mi familia, amenazó con que me iba a hacer morir de hambre y que él se encargaba de eso, se lo dijo a uno de mis hijos. Por una pendejada que el imbécil no interpretó bien, lo interpretó mal porque ya tiene la cabeza llena de caca, así directo”.

Cabe destacar que no fue hace mucho cuando Roberto Palazuelos dio a conocer su distanciamiento con el actor mexicano, después de que este último le asegurara que le dejaría toda su fortuna cuando falleciera.

Y a pesar de que se dijo que “ya habían arreglado” sus problemas, todo parece indicar que las cosas no terminaron nada bien entre ellos.