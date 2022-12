'No eres Maradona, relájate', León Larregui se une a 'Canelo' Álvarez y arremete contra Messi

León Larregui, vocalista de la reconocida banda Zoé, arremetió contra la Selección Argentina y Lionel Messi, luego de su pase a los cuartos de final, tras superar al equipo de Australia.

El polémico cantante se manifestó mediante Twitter, mientras se efectuaba el duelo de octavos de final de la Albiceleste, ante el conjunto australiano, a quien derrotó 2-1.

Larregui mostró su reciente molestia ante el equipo de Lionel Messi, luego del triunfo sobre la Selección Mexicana: Me disculpo de antemano, pero mi orgullo nacional no descansará hasta ver a estos pelados de regreso a su casa.

(FOTO: AP)

El vocalista de 49 años, aclaró que no es nada contra el pueblo argentino, pero sí contra el equipo argentino, a quien considera, es apoyado por la FIFA.

"Igual me cae re bien, pero me caga la corrupción de la FIFA, que no ha puesto a Argentina frente a un equipo de verdad. Pero bueno, será más placentero verlos caer y por goliza. Será maravilloso", agregó.

También arremetió contra Lionel Messi, quien ese día abrió el marcador ante Australia.

"Es un héroe, eso sí, que pa' tener a este equipo de cuarta donde está. Con la ayudita de la FIFA y las marcas, claro está. No eres Maradona, Messi, relájate!", se pudo leer en sus redes.