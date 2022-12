'No era feliz', Adele habla de su divorcio con Simon Konecki en presentación en vivo

La artista británica Adele abrió su corazón frente a cientos de fanáticos durante un show en Las Vegas, pues frenó la presentación para hablar de su divorcio con Simon Konecki, un hombre con el que se casó en 2018 tras siete años de relación.

La celebridad se encuentra viviendo en dicha región debido a que está presentando su espectáculo "Weekends With Adele" en el coliseo del Caesars Palace.

Si bien no es la primera vez que la cantante retoma el tema, ya que en su momento dio una entrevista para un medio internacional, se mostró vulnerable con los asistentes al compartir su estado de salud mental actual y en aquel entonces.

"Cuando una relación se hunde, da igual si estás casada o no, es muy complicado sobrellevarlo, es verdaderamente traumático", dijo.

Tras la revelación, aseguró que regresó a terapia para buscar su mejor versión y comentó que en el 2018 también buscó ayuda profesional para poder superar el difícil proceso de separación.

(FOTO: ESPECIAL)

"He empezado a recibir terapia de nuevo porque he pasado algunos años sin ella. Necesitaba volver a empezar, quiero asegurarme de darlo todo y de ser la mejor versión de mí misma. Antes también iba, obviamente, cuando estaba pasando por mi divorcio tenía cinco sesiones de terapia al día", externó.

Adele explicó que hay algunas diferencias con respecto a los motivos que la llevaron a sentirse feliz consigo misma, pues anteriormente acudió a terapia porque no se hacía responsable de sus comportamientos, mientras que ahora solo desea asegurarse de poder ofrecer a sus fanáticos las presentaciones que se merecen.

"Me encanta hacer música, pero hay algo acerca de presentarse en vivo que realmente me aterroriza y normalmente me llena de pavor. Es por eso que no soy un gran artista de gira. Lo hice la última vez para demostrar que podía hacerlo. Pero esta experiencia de estar en una habitación de este tamaño, creo que podría ser un artista en vivo por el resto de mi vida", expresó.

Adele no era feliz con Konecki.

La famosa compartió años atrás que el proceso de divorcio inició mucho antes de que se enteraran los medios de comunicación.

(FOTO: ESPECIAL)

"No era feliz, simplemente hacía las cosas porque tenía que hacerlas", declaró Adele. "Ninguno de los dos hizo nada malo, no nos lastimamos ni nada por el estilo, solo quería que mi hijo me viera amando a alguien y siendo amada", remarcó.

Desde entonces estaría buscando la verdadera felicidad. La expareja también tuvo a su hijo Angelo, quien la propia Adele confirmó el divorcio lo afectó en gran medida.

"Era infeliz, pero si puedo encontrar la felicidad y si él logra verme feliz, entonces ahí podré perdonarme definitivamente por eso", manifestó para "Vogue" con respecto a Angelo.