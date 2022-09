No entregarán concesión de Rastro Municipal de Matamoros

En el corto plazo no se tiene contemplado concesionar el Rastro Municipal de Matamoros, pues se analizan las opciones; construir uno a finales del año que entra o realizar un estudio para ver la posibilidad de entregarlo a un particular.

Mientras tanto, desde hace tiempo se ha estado mejorando las instalaciones, puesto que el área de Regulación Sanitaria de la Secretaría de Salud, hizo algunas observaciones y se tienen que solventar, declaró el alcalde, Miguel Ángel Ramírez López.

"Dentro de los proyectos estratégicos que nosotros tenemos está la remodelación del edificio y se está trabajando en base a los observaciones que la misma Jurisdicción Sanitaria".

El presidente municipal mencionó que, el funcionamiento del centro de sacrificio animal es uno de los grandes problemas que históricamente se tienen en el municipio, por lo que repitió, se tienen que analizar varias posibilidades pues al no atenderlo deriva en un problema de salud.

"Nosotros tenemos varias posibilidades, una de ellas es tratar de que con recursos de alguno de los fondos que tenemos podamos iniciar a finales del año que entra la construcción de un nuevo rastro y la otra es que tengamos un análisis, con un estudio de ver si hay las posibilidades para que podamos concesionar el servicio".

Dijo que si se deciden por la concesión, no sería una ocurrencia, pues está contemplado dentro de la ley, como la recolección de basura y otros servicios.

Además reconoció que el lugar no es autosustentable, ante todas las necesidades que se tienen como municipio están obligados a prestar un servicio como otros, independientemente de si genera una utilidad o no.

"El rastro es un servicio que como Gobierno estamos obligados a prestar y al ser del gobierno no precisamente todos los servicios pueden generar utilidades y más que nada en la visión que tenemos, es que independientemente si dejan o no dejan tenemos que prestar y buscar que sea de la mejor calidad."

"Claro que en estos momentos el rastro no es autosustentable, pero eso no quiere decir que lo vaya a cancelar, como ahí a alguien se le ocurrió decir, porque no deja dinero. ¡Olvídense! eso lo que originarias es que se pondría en riesgo el tema de sanidad, por que también sí prestaría aquí surgen rastros clandestinos, por independientemente del tema de finanzas lo vamos a seguir manteniendo por temas de sanidad", comentó.