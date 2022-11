'No entiendo por qué suceden estas cosas': Danny Ocean se pronuncia ante balacera en Michoacán

El reggaetonero Danny Ocean asegura que su amor por México no cambará luego de que anoche, casi al final del concierto que ofreció en la Plaza Monumental de Morelia, ocurriera una balacera a pocos metros del recinto.

Preliminarmente, el ataque dejó un saldo de una persona muerta y ocho más lesionadas.

Ante esta situación, el venezolano, famoso por su tema "Me rehúso", externó su apoyo a las víctimas, y confesó no saber qué decir ante esta situación que nunca antes había vivido.

"No entiendo por qué suceden estas cosas si venimos con un mensaje de amor. No sé ni qué decir, nunca he estado en esta situación. Por favor cuídense mucho, estoy con ustedes, mis canales están abiertos para lo que necesiten. Esto no cambia el amor que siento por cada rincón de México".

Testigo refieren que varios sujetos armados dispararon en contra de los tripulantes de unas camionetas estacionadas a pocos metros de la Monumental de Morelia.

El cantante se presentó hace poco en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, donde puso a bailar a 10 mil personas con uno de sus temas éxito "Dembow". En ese show, Danny recordó que hace mucho tiempo no puede volver a su patria Venezuela, por las condiciones económicas en las que se encuentra el país sudamericano.

"México te amo, Venezuela te extraño", escribió para acompañar una serie de fotos de su show en el Auditorio Nacional.