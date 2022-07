¿No dejaron pasar a Sergio Sepulveda al funeral de Fernando del Solar?

Fue este 30 de junio cuando se dio a conocer la lamentable muerte del conductor argentino, Fernando del Solar, causando gran conmoción en el mundo del espectáculo y en el público que día a día lo veía a través del matutino, Venga la Alegría.

Tras esto, su cuerpo fue velado al día siguiente, en donde, tal como lo indicó su esposa Anna Ferro, la misa fue sumamente privada y solamente asistieron los más allegados al conductor.

Sin embargo, tremenda sorpresa causó el presentador Gustavo Afoldo Infante luego de revelar que el representante del argentino le había prohibido a Sergio Sepulveda entrar, a pesar de que tanto Sergio como Fernando compartieron una amistad de años.

A través de su video en YouTube, Gustavo señaló que el representante era el que decidía quién entra y quién no.

“Al velorio del señor Fernando del Solar, el manager tomó la decisión de quién entraba y quién no entraba y a Sergio Sepulveda no lo dejaron entrar. A lo mejor les caía gordo, no lo sé pero no lo dejaban entrar”, declaró el también periodista.

Pero, al contrario de estas declaraciones dichas por Gustavo Adolfo, durante una cápsula de Venga la Alegría se podía observar cómo había vivido el velorio del querido conductor, y también se veía a Sergio Sepulveda acudiendo al velorio para darle el pésame a la familia.

(FOTO: ESPECIAL)

Así mismo, también se muestra a Sergio acompañado de su esposa vestidos de blanco y tocando la puerta del inmueble, para que acto seguido alguien le abriera la puerta y los dejara pasar, poniendo en duda las declaraciones de Adolfo Infante.

Cabe destacar que fue Sergio Sepulveda el primero en dar a conocer la muerte de Fernando del Solar durante el programa de Venga La Alegría.