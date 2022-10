No creo en veracidad de lista de posibles candidatos presidenciables: Riquelme

Luego de que se exhibiera al gobernador de Coahuila en una lista de los posibles candidatos presidenciables de la oposición para 2024, Miguel Ángel Riquelme, dijo no creer en la veracidad de ésta, al mismo tiempo que aseguró que sus aspiraciones por el momento, son concluir su gobierno con su seguridad.

Fue esta mañana que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador reveló una la lista de 42 personas, la cual aseguró, fue integrada por personas que han hecho pública su intención de participar o bien, han sido ‘destapados’ por otros políticos o medios de comunicación.

Ante esto el gobernador indicó que por el momento sus ocupaciones se encuentran en cumplir con los proyectos planteados durante su administración.

“Tengo los pies en la tierra, sé lo que representa mi gobierno Coahuila para México. Mis aspiraciones son terminar mi gobierno con todos los proyectos con los que me comprometí con la ciudadanía, es mi única aspiración y no creo que una lista, y menos sacada por el presidente, tenga una veracidad y me incluyo”, dijo.

Indicó que aún le restan 413 días para concluir con su gobierno, situación que quiere concluir con tranquilidad.

“Quiero dejar el estado seguro y que continúe la seguridad en la entidad y dejar las bases muy sentadas para que siga la paz social y no estar pensando en sueños guajiros”, dijo.

Fue durante la conferencia matutina que en Palacio Nacional, que AMLO indicó que entre los aspirantes hay gobernadores, legisladores, exfuncionarios del gobierno Federal, periodistas y hasta autoridades electorales.