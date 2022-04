No asisten del Ayuntamiento de Frontera al Consejo de Simas

El alcalde de Frontera y los miembros de su ayuntamiento que son parte del Consejo de Simas no asistieron a la reunión de este órgano, no avisaron que no acudirían ni justificaron su ausencia.

El gerente de la paramunicipal, Eduardo Campos Villarreal, explicó que desconoce por qué los funcionarios municipales de Frontera no asistieron.

Indicó que cada integrante del órgano tiene su lugar y su derecho a voz y voto, y son convocados cuando hay asamblea.

(CORTESÍA)

El Simas de Monclova y Frontera es administrado por un consejo integrado por los alcaldes, seis funcionarios municipales de cada municipio y representantes de organismos no gubernamentales como las cámaras empresariales y el sindicato Democrático Minero.

“Cada ayuntamiento tiene siete consejeros que votan. No se porque no vinieron los de Frontera” sostuvo Campos Villarreal.

La presidencia del Consejo la comparten los alcaldes, seis meses cada uno.

El presidente municipal de Frontera, Roberto Clemente Piña Amaya, solo ha acudido a una de las tres asambleas del Consejo de Simas, precisó el gerente de la descentralizada.

A la única junta que acudió, votó en contra del informe financiero presentado por la paramunicipal.