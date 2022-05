No a los muros y no a las mallas de púas: comisionado de INM

El Gobierno Federal rechazó la propuesta del Gobierno de Texas para instalar una malla con alambre de púas en la orilla del río Bravo en la franja fronteriza de Coahuila con el estado norteamericano; además de anunciar la ampliación de albergues para atender a la población migrante.

Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), dio a conocer lo anterior, durante la reunión de seguridad y migración, que se desarrolló este martes en Piedras Negras y donde participaron autoridades de los tres niveles de Gobierno.

En dicho encuentro se analizaron los datos sobre el flujo migratorio extraordinaria que se ha venido presentando en México y la situación que se ha vivido y prevalece en los municipios fronterizos de Ciudad Acuña y Piedras Negras en Coahuila.

El funcionario federal señaló que el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado de Coahuila y el Gobierno del Municipio de Piedras Negras, llegaron a los siguientes acuerdos:

Primero, que se ampliarán los albergues para tener capacidad instalada en atención a los migrantes en una forma y condición digna. Además de obsequiar al Gobierno del Estado de Coahuila, dos drones para llevar a cabo la revisión migratoria.

También se incrementará el apoyo para los agentes federales migratorios con camionetas, drones sirenas, para que se trabaje las 24 horas; inclusive, anuncio la instalación de dos puntos de revisión más que es en Piedras Negras y Acuña.

"Y ha habido una petición del Gobierno de Texas, en relaciona que se instalen unas mallas con púas; no a los muros y no a las mallas. Porque los mismo es un muro grande que la malla, es condiciones dignas, estamos hablando de la integridad y de la vida de los migrantes y no podemos nosotros contribuir a que sucedan desgracias de esa naturaleza", dijo el funcionario federal.