Niña que se subió a bailar con Apache se declara cumbianchera en su visita a El Siglo

Fue el pasado sábado cuando las cámaras de El Siglo captaron el momento en el que una pequeña niña se montaba en el escenario en pleno concierto del grupo Tropicalísimo Apache, robándose el show y la atención no solo de los asistentes sino también de los integrantes de la agrupación, quienes alentaban a la pequeña mientras cantaba su éxito Cinco de té

A días de este acontecimiento, este lunes Cynthia Campos estuvo de invitada en el programa ‘Un enlace con la ciudadanía’ de Flippy Nevárez donde la pequeña habló de esta experiencia y cómo fue que terminó arriba del escenario bailando a lado de los de Tropicalísimo Apache:

“Yo quería bailar y mi hermana me subió a una silla, entonces los de a mero enfrente estaban sentados y los de Apache me vieron directito y dijeron ‘suban a esa niña’, ellos me invitaron al escenario”, contó la niña.

La pequeña aseguró que le gustaban mucho las canciones de la agrupación lagunera y por eso no había dudado ni un segundo en bailar sus más grandes éxitos, contando de paso que su canción favorita era ‘Ojitos Mentirosos’: “A mí no me da pena bailar en frente de las personas, nunca me ha dado nervios”

La hermana de la pequeña Cynthia aseguró que a ella siempre le ha gustado bailar, ya que creció rodeada de música: “Desde chiquita siempre le ha gustado bailar, creció con la música, ella es más carismática, más suelta, en reuniones ella siempre baila tanto con niños y adultos”. Durante su entrevista, la pequeña también contó que además de Apache también le gustan Los primeritos de Colombia y todo tipo de música.

Ya por último, la niña no dudó en sacar sus mejores pasos, y al son de la música y los aplausos del foro comenzó a bailar.