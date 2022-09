Nicole Kidman siempre está aprendiendo

Nicole Kidman estuvo por primera vez en la Ciudad de México y rodeada de quienes son algunos de los alumnos más destacados de México, 10 mil becarios de la Fundación TELMEX Telcel que desde tempranas horas del viernes se dieron cita en el Auditorio Nacional para presenciar conferencias como la de la reconocida actriz.

En su intervención, la también productora australiana compartió su vivencia durante la pandemia, tanto como hija, madre y por supuesto, como artista.

"La pandemia fue para mí realmente interesante porque soy una persona que cuando me dicen 'no', digo 'Esperen un momento'. ¿Cómo cuido a mi familia? Tengo una madre de más de 80 años. Pude cambiar una producción allá y estar con mi hermana, mi madre, y todos mis hijos. Eso es lo más importante que pude obtener".

El tema de sus padres y de lo orgullosa que está de formar parte de una familia de académicos, fue destacado por la ganadora al Premio Óscar, ya que asegura que es gracias a ellos que nunca ha parado su hambre de aprender.

"Sigo siendo estudiante de la vida, de cualquier cosa que llegue por mi camino, quiero aprenderlo. He creído en la lectura, mis padres eran académicos, mis padres me enseñaron a leer y aprender. Empecé a trabajar a los 14 años, y no me dejaron salir de la escuela, hasta los 17 años, cuando pude pagar un pequeño departamento. Si no funcionas como actriz, tienes que tener otro plan, y hay muchas personas que saben lo que quieren hacer, sobre todo cuando eres niño. Nunca abandonen su sueño, nunca nunca.

"Mi padre era bioquímico, por eso yo crecí en Estados Unidos. Mi madre lo apoyaba. Así se daban las cosas en esa generación. Ella me dijo 'Eso no lo hagas, logra lo que tú quieras lograr', y a veces era motivar a mi mamá para que regresara a su carrera laboral. Mi padre a la mitad de su carrera decidió ser psicólogo".

Kidman, compartió que cuando tomó la decisión de ser actriz, lo hizo con el compromiso de ser muy buena en una cosa.

"Veo un papel y lo investigo como hacer una tesis, he aprendido un idioma de esa manera, y he estado expuesta a tantas cosas por mi compromiso con la actuación.

"Siempre trabajo de adentro hacia fuera, muchas personas usan el exterior, pero yo trabajo con el sentimiento. Creo en poder combinar la técnica con una respuesta emocional, el plan puede salir por la ventana si estás en una escena, cada personaje es muy difícil. Le digo a la gente que no dejen que nadie rompa su espíritu. Escuché muchas cosas, pero yo quería ser una actriz global. Escuché muchísimos 'No', tienes que estar dispuesto a los altibajos".

Sobre su apoyo hacia las mujeres del mundo, algo en lo que Nicole ha estado involucrada desde hace más de 20 años trabajando en conjunto con las Naciones Unidas para contribuir con la protección de las leyes, mencionó:

"Yo fui creada por una mujer con deseos de ayudar, sirvieron a mucha gente, pero mi padre y ella les daban sin costo alguno. Nunca escuché a mis padres decir una mala palabra.

"Yo nací en una familia de compasión, y mis padres me enseñaron la empatía, algo que aprendes cuando eres niña, a través de los libros, las películas y todo eso que te permite ver el mundo desde diferentes lentes".