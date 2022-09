Nicole Kidman conquista a jóvenes estudiantes en su primera visita a CDMX

Este viernes la Ciudad de México tuvo el placer de recibir a una de las actrices más reconocidas a nivel global, Nicole Kidman, quien fue una de las invitadas al evento de México Siglo XXI que Fundación TELMEX Telcel realiza desde hace 20 años para sus 10 mil becarios.

La también productora fue convirtió en la conferencista más consentida de este viernes en el Auditorio Nacional, donde compartió ante el auditorio, su pasión por el aprendizaje, la lectura, y por supuesto, amor a su profesión, la cual dice, es un sueño que no soltó hasta convertirse en lo que ahora es, una de las mejores.

Quien ha sido ganadora al Premio Oscar, mencionó que era la primera vez que estaba en la Ciudad de México, y estaba muy complacida por el recibimiento que le han dado.

Rodeada del cariño y los aplausos de los estudiantes destacados del país, narró:

“Sigo siendo estudiante de la vida, de cualquier cosa que llegue por mi camino, quiero aprenderlo, He creído en la lectura, mis padres eran académicos, mis padres me enseñaron a leer y aprender. Empecé a trabajar a los 14 años, y no me dejaron salir de la escuela, hasta los 17 años, cuando pude pagar un pequeño departamento. Si no funcionas como actriz, tienes que tener otro plan, y hay muchas personas que saben lo que quieren hacer, sobre todo cuando eres niño. Nunca abandonen su sueño, nunca, nunca”.

Busca toda la información mañana en la edición impresa de El Siglo.