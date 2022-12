Nick Carter de los Backstreet Boy acusado por presunta agresión sexual a una menor

Estos últimos meses han sido sumamente difíciles para el cantante Nick Carter. El pasado mes de noviembre Carter y su familia se enfrentaron a una dolorosa pérdida cuando su hermano menor, Aaron Carter, fue encontrado sin vida en la bañera de su casa.

Ahora, el integrante de la popular banda Backstreet Boys enfrenta otra dura prueba, pues en medio de su duelo, ha sido acusado por presunta agresión sexual en contra de una menor de edad.

De acuerdo con TMZ, el incidente habría tenido lugar en 2001, cuando la agrupación se encontraba en una extensa gira por varias ciudades de Estados Unidos que incluían Washington, lugar donde supuestamente sucedió todo.

Según la demandante, una chica de entonces 17 años con autismo y parálisis cerebral, tras asistir a un concierto del grupo fue invitada por el propio Carter a su autobús. Una vez dentro, el cantante le habría preguntado si quería algo de tomar y le ofreció una "bebida de color rojo", que hizo pasar por jugo de arándanos.

En sus declaraciones, la joven asegura que Nick llamó al trago "jugo VIP" y aunque al momento de probarlo le supo mal, decidió tomarlo para no ser grosera. Ahora cree que lo que en realidad bebió fue una mezcla de alcohol y jugo de arándano.

Posteriormente, Carter la habría llevado al baño del autobús para pedirle que le practicara sexo oral y una vez que terminaron condujo a la chica hasta la cama, donde continuaría agrediéndola. Ella amenazó con contarle a la gente lo que había pasado, pero él le dejó claro que nadie le creería y la habría llamado "pequeña perra".

En la demanda también se detalla que, al momento del presunto asalto, la joven era virgen y que Carter la habría contagiado con el virus del VPH, por lo que ahora busca ser indemnizada por daños y perjuicios.

Según la información publicada por el sitio, fuentes cercanas al artista han negado estos señalamientos y aseguran que Nick se encuentra completamente enfocado en su familia por el proceso tan doloroso que atraviesan: "Esta acusación es categóricamente falsa, Nick se está enfocando en su familia y está de luto por la muerte de su hermano".

Cabe destacar que no es la primera vez que el intérprete de "Help me" enfrenta acusaciones de esta índole. En 2018, Melissa Schumann lo demandó por una presunta violación cometida en 2002.

Schumann explicó que Nick la obligó a ir al baño de su departamento para tener un encuentro, posteriormente la habría llevado al dormitorio donde abusó de ella. En ese entonces, Carter aseguró que todo era falso, aunque admitió haber tenido sexo consensuado con la joven.