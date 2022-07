¿Ni un peso? Laura Zapata acusa a Thalía de no apoyarla para el funeral de su abuela

Fue hace casi un mes cuando se dio a conocer la lamentable muerte de la abuelita de Thalía y Laura Zapata, Doña Eva Mange a los 104 años de edad.

Tras esto, la misma actriz de telenovelas contó en una rueda de prensa que, a pesar de que Thalía no había asistido al funeral de su abuela, sí había estado al tanto de sus últimos minutos de vida, e incluso se había podido despedir de ella antes de partir de este mundo.

Sin embargo, a las siguiente semanas Laura Zapata dio a conocer que no recibió apoyo económico por parte de sus hermanas, ni tampoco de Thalía, con quien Doña Eva tenía una relación más profunda.

Durante un encuentro con la prensa, la villana de las telenovelas dio a conocer que tras la muerte de su abuela Thalía no se ha comunicado con ella.

“(Thalía) No me ha preguntado ni cuánto gasté en el funeral ni cuánto gasté en el hospital. Ya cuando tenga tiempo yo le diré: ‘Oye, fíjate que gasté esto, ¿gustas cooperar con algo?. Yo estaba al frente de mi abuela, yo estaba cuidando a mi abuela, yo me la llevé al hospital, yo tenía que sacar mi tarjeta para pagar y así fue”, mencionó Laura Zapata.

Posteriormente, Laura mencionó que en el veloria de Doña Eva tampoco estuvieron sus otras hermanas, asegurando que la única que mostró interés fue una de sus sobrinas quien sí asistió al funeral para despedir a su bisabuela.

“Estuvo su tataranieta y estuvo quien tenía que estar. La gente que tenía que estar, somos los que estamos y estamos los que somos (...) Qué bueno que no llegaron, cerraron con broche de oro que no les interesaba mi abuela y mi abuela tenía que ser querida, amada, cuidada, protegida y venerada”, finalizó Laura Zapata al revelar más detalles del velorio de su abuela.